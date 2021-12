Femeia care avea nevoie de ajutor pentru a coborâ din pat a slăbit enorm. Cum arată acum după transformarea incredibilă

Lauren, o femeie din Ohio, obișnuia să mănânce la câte patru restaurante cu mâncare fast-food în fiecare zi. Obiceiurile ei nesănătoase au dus la transformarea corpului ei și a ajuns să cântărească 114 kilograme. Fiind mama a trei copii, Lauren a simțit că are nevoie de o schimbare pentru a reuși să ducă o viață sănătoasă și îndelungată ca să își vadă copiii crescând.

Lauren s-a căsătorit în 2011 cu un bărbat pe nume Shaun, iar cei doi au împreună 3 copii.

Lauren consuma zilnic mâncare nesănătoasă

Lunar, Lauren cheltuia peste 1000 de dolari pe mâncarea fast-food, dar după ce a recurs la operația de by-pass gastric, ea a reușit să slăbească 45 kilograme. Obiceiurile ei nesănătoase o făcuseră să aibă o siluetă de care ea nu era mândră deloc și pe care voia mereu să o ascundă. Se simțea adesea rușinată de felul în care arată și ajunsese să aibă nevoie de ajutor pentru a se da jos din pat.

În luna iulie 2028, Lauren a decis că are nevoie de o schimbare și a început procesul de slăbire, iar acum a ajuns să fie mereu complimentată pentru felul în care arată. Lauren are acum un look fresh, e mereu în formă și apropiații îi spun că arată de parcă a întinerit.

“Cred că arăt cu 10 ani mai tânără. Am aproape 33 ani și acum arăt potrivit vârstei mele, dar cred că arătam de 33 acum 10 ani”, a povestit Lauren, potrivit Daily Mail.

Femeia își amintește că și în liceu era mai plinuță, dar chiar dacă nu era victima bullying-ului, ea spune că adesea colegii săi făceau comentarii răutăcioase la adresa greutății ei. Lauren își amintește că a avut mereu peste greutatea ei normală aproape toată viața, iar acest lucru a avut un impact puternic și asupra părții emoționale.

Transformarea prin care a trecut Lauren

“Simt că mereu m-am prefăcut că eram persoana plinuță fericită. Eram așa de depresivă și aveam o stimă de sine scăzută încât nu voiam ca cei din jur să știe prin ce trec și eram mereu zâmbitoare, încercând să fiu în centrul antenției. Am încercat foarte mult să îmi ascund sentimentele pentru o lungă perioadă de timp”, a mai spus Lauren.

Acum, Lauren este antrenoare de fitness și a povestit că obiceiul ei nesănătos de a mânca fără limite a început la 22 ani, iar depresia și-a pus și mai tare amprenta asupra ei după ce a născut al doilea copil. Femeia a mâncat încontinuu mâncare fast-food timp de 5 ani, iar acest lucru și-a pus amprenta asupra corpului ei.

“Îmi găseam alinarea în mâncare. Era felul meu de a face față provocărilor mele zilnice și când mâncam fast food asta îmi aduce bucurie. Dar după ce mâncam mă simțeam vinovată”, a mai zis Lauren.

În urmă cu trei ani, femeia a apelat la o operație de micșorare a stomacului și de atunci a slăbit enorm, cântărind 63 kilograme în prezent. În august 2019, Lauren a avut parte și de o operație de îndepărtare a excesului de piele de pe abdomen.

“Îmi era greu și când mă duceam la toaletă sau când făceam duș și încercam să mă spăl pe corp. Aveam nevoie de ajutor ca să mă pot răsuci în pat. Nu puteam să mă aplec să mă leg la șireturi”, a mai spus Lauren, fiind jenată de felul în care arăta viața ei înainte.

