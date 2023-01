Femeia care face o avere pentru că se poartă ca un cățeluș. Se lasă ținută în lesă, plimbată pe străzi și chiar bea apă din bol

”Cred că lucrul favorit la Jenna este abilitatea ei de a se accepta așa cum este, ca pe un câine.”, spune Lorenzo, iubitul Jennei. Femeia crede că „jocurile de câine joacă un rol important în relația mea”.

În imaginile interviului se poate observa cum Jenna merge în dressing, trage cu dinții de mai multe lese, până o găsește pe cea potritivă. Apoi, merge la partenerul său, care îi pune accesoriul și o scoate la plimbare. În tot acest timp, ea merge în ”patru labe”.

În ciuda faptului că se bucură de jocurile lor, Lorenzo recunoaște că în public se simte puțin rușinat. ”Când suntem în public, poate fi un pic rușinos.”

Cum l-a cunoscut Jenna pe iubitul său, care o îngrijește ca pe câinele său

Jenna și Lorenzo s-au cunoscut în urmă cu un an, la o ședință foto. Bărbatul a povestit că a simțit chimia încă de la prima vedere. După ce s-au întâlnit, femeia a vrut să se asigure că nu o va opri din a se purta ca un cățeluș. La urma urmei, ea a renunțat la jobul său pentru a fi un câine cu normă întreagă.

”Am început să mă port ca un câine când eram foarte mică. O rugam pe mama să se joacă cu mine precum ar face-o cu câinii. Părinții mei m-au întrebat când o să depășesc etapa. Nu am făcut-o niciodată”, a explicat Jenna.

Dincolo de plimbările în lesă, joaca și faptul că bea apă din bol, Jenna are și alte preocupări de cățeluș. Tânăra se uită cu ochi mari la Lorenzo, în timp ce acesta mănâncă, iar el uneori se încumetă și îi dă bucăți din ce consumă.

Jenna are chiar și o cușcă, care este spațiul în care se simte foarte bine și protejată. Lorenzo, iubitul ei, a povestit ce a simțit prima dată când a văzut cușca: ”Prima dată când am văzut cușca am fost șocat. Era mai mare decât credeam, dar odată ce am instalat-o și am văzut-o cât de fericită era... Chiar arată bine și fericită în ea”.

Femeia susține că locul ei preferat este totuși parcul pentru câini, acolo unde adoră să aducă mingea aruncată de iubitul ei, să se joace cu ceilalți câini, să alerge.

”Aș putea spune cp Lawrence este cel mai bun stăpân pe care aș putea să-l am”, a concluzionat Jenna.

Câți bani a făcut Jenna din jobul full time de a fi un câine

În urmă cu mai bine de un an, Jenna și-a dat demisia pentru a se comporta ca un câine, lucru care îi aduce o bucurie imensă.

După ce a mers la o convenție în Chicago, a făcut pasul și a început să creeze conținut pe OnlyFans, pentru care percepe 20 de dolari pe lună.

La începutul anului 2022, femeia, care e cunoscută drept Puppy Girl, câștigase peste 700.000 de lire sterline din conținutul filmat pentru platforma menționată.

