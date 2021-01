Femeia care s-a căsătorit cu tatăl celei mai bune prietene. Cum arată cuplul în care există o diferență de 23 ani

L-am întâlnit pe Blue prin ea și restul este istorie. Eu și Blue primim priviri amuzante de la oameni pe stradă, dar diferența de vârstă nu ne-a deranjat niciodată”, a povestit Becki pentru Mirror.

Accesează GALERIA FOTO pentru imagini cu perechea inedită

Deși e fericită pe plan sentimental, femeia mărturisește că a pierdut câțiva prieteni după ce a început să iasă la întâlniri cu actualul ei soț.

”Deci, l-am pierdut pe tatăl meu și de aceea am decis să ne căsătorim. De fapt, a fost dorința lui. El continua să spună: Haide, 'căsătorește-te' și, viața este scurtă, așa că ne-am căsătorit la scurt timp după aceea. Suntem mai fericiți ca niciodată acum”, a completat tânăra.

Acum, cuplul locuiește împreună cu copiii lui Becki în vârstă de 15, 19, 22 și 24 de ani. Cei doi nu au copii împreună, însă se bucură de cei cinci nepoți ai lui Blue, cu vârste cuprinse între 10 și 15 ani.

„Fiica mea are 37 de ani, are aproape aceeași vârstă cu soția mea. Comentariile negative nu mă deranjează deloc. Cuvintele nu mă rănesc. Nu-mi pasă ce spun oamenii. Știu ce am. Ne bucurăm de compania celuilalt și mereu o vom face.

Viața este prea scurtă, așa că trebuie să te bucuri de cei din jur. Am fost o persoană destul de pozitivă. Paharul meu este întotdeauna pe jumătate plin și nu invers. Aceasta este cea mai lungă relație pe care am avut-o vreodată”, a spus și Blue.

