Femeia care s-a măritat cu o păpușă din cârpă susține că a rămas însărcinată. Cazul bizar al unei familii ieșite din comun

Meirivone Rocha Moraes a devenit subiectul a numeroase articole de mai multe ori în ultimii ani, după ce a împărtășit cu publicul povestea ei de dragoste cu un obiect, mai exact o păpușă din cârpă.

Tânăra în vârstă de 37 de ani a fost încântată să anunțe că așteaptă un alt copil cu soțul ei, o păpușă de cârpe - arătând pe TikTok un test de sarcină care pare a fi pozitiv. Femeia a spus că cei doi sunt "atât de fericiți" și că speră la o fetiță de data aceasta. Ei mai au un “copil”.

Femeia măritată cu o păpușă de cârpă susține că este “însărcinată” cu al doilea copil

Cuplul are deja un fiu pe care l-au achiziționat anul trecut după ce s-au căsătorit, deoarece nu au vrut să aibă copilul în afara căsătoriei. La ceremonia lor de nuntă au participat 250 de invitați. “Sunt foarte fericită pentru că sunt însărcinată din nou cu Marcelo', a spus Meirivone. ”De data aceasta vom avea o fetiță”, a adăugat ea, potrivit tabloidului Daily Mail.

'Ne-am dorit foarte mult să rămân din nou însărcinată, Marcelo mă tot întreba când vom avea un alt copil, iar eu am spus că într-o zi. Au fost câteva momente în care am simțit greață, așa că făceam teste, dar au fost negative atunci. În cele din urmă a ieşit pozitiv. Suntem atât de fericiți!''.

Totul a început când mama sa i-a făcut această păpușă din cârpe pentru a o ajuta cu dansurile. Femeia era supărată că nu are un partenr de dans, iar mama sa a încercat să o ajute. De aici până la a-l considera soț pare să mai fi fost doar un pas. Femeia și-a construit o realitate în jurul unor obiecte neînsuflețite.

Femeia a fost extrem de supărată pentru că păpușa din cârpe ar fi înșelat-o: "Am fost foarte tristă și abia am putut dormi pentru că îmi iubesc atât de mult soțul, dar el a negat trădarea. Am aflat printr-o prietenă care mi-a spus că l-a văzut pe Marcelo intrând într-un motel cu o altă femeie, în timp eram internată cu Marcelinho, fiul nostru, care avea un virus. La început, am crezut că minte, dar apoi am început să mă uit prin telefonul lui și am văzut conversațiile, ceea ce m-a asigurat că mă înșală. A negat totul și a spus că mă iubește foarte mult, și-a cerut iertare și a plâns. L-am întrebat cine este femeia și nu mi-a răspuns."

