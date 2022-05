Femeia nu dorea să aibă oglinzi în casă pentru că nu voia să își vadă mereu silueta. Cum arată acum, după ce a slăbit

Laura, în vârstă de 44 ani, locuiește în Sidcup, Kent și întotdeauna i-a fost rușine cu silueta ei, încercând mereu să își ascundă trupul voluminos. Ea era supraponderală, cântărind 118 kilograme. Femeia a renunțat la oglinzile pe care le avea în casă pentru că fuge de propria ei reflexie.

După ce s-a săturat să nu fie mulțumită de felul în care arată, Laura Holder a decis că are nevoie o schimbare pentru a-și îmbunătății starea de sănătate, dar și pentru a slăbi. În doi ani, Laura a slăbit de la 118 kilograme la 66 kilograme.

Laura a ajuns să fie supraponderală după două sarcini dificile. În timpul pandemiei a decis că e momentul să facă schimbarea de care avea nevoie. Femeia a decis să renunțe la toată mâncarea fast food pe care și-o comanda pentru a reuși în sfârșit să fie în formă.

Un alt motiv pentru care își dorea foarte mult să slăbească era faptul că avea o listă de lucruri pe care dorea să le facă, precum să învețe să se dea pe role, să fie DJ pentru o zi și să meargă la primul festival de muzică.

În trecut, Laura obișnuia să mănânce seară câte o cutie întreagă de înghețată. Atunci când a început pandemia în 2020, femeia a început să se teamă pentru starea ei de sănătate. Acest lucru a motivat-o să slăbească.

“Aveam atât de multe lucruri pe listă pe care doream să le bifez, dar nu puteam din cauza greutății mele. Un am avut niciodată suficientă încredere în mine”, a spus Laura Holder.

Ea a acumulat mai multe kilograme în plus după sarcinile dificile pe care le avusese. Laura are doi băieți, pe Frazer, în vârstă de 18 ani, și pe Mason, în vârstă de 14 ani. Ea folosea mâncarea ca pe un refugiu și ajunsese să se îngrașe și mai mult după sarcinile pe care le-a avut.

“Ajunsesem să refuz să merg la petreceri și la nunți pentru a mă ascunde. Nici măcar nu permiteam să avem în casă o oglindă mare pentru că uram felul în care arătam. După ce am slăbit, am descoperit o nouă bucurie a vieții și sunt gata să bifez lucrurile de pe lista mea”, a zis Laura, potrivit The Sun.

Laura Holder s-a considerat dintotdeauna o femeie cu greutate și și-a amintit chiar și perioada din adolescența ei când era supraponderală. Chiar dacă apoi a fost foarte slabă, kilogramele pierdute au revenit după ce a născut. Soțul ei, Jamie-Lee, în vârstă de 41 ani, i-a oferit mereu sprijinul lui pentru a o ajuta să slăbească.

Programul ei zilnic conținea foarte multe mese și gustări și nu întotdeauna ceea ce mânca era sănătos.

“Nu aveam niciun control asupra porțiilor și mâncam uneori chiar și mai multe porții la o masa. Trebuie să recunosc că găseam un refugiu în mâncare. Dacă eram stresată sau mă simțeam tristă, după ce mâncam mă simțeam mult mai bine. Mă îndreptam direct către frigider”, spunea Laura.

Pe lângă faptul că nu putea să se privească în oglindă din cauza siluetei sale, Laura primea multe jigniri de la cei din jur care o criticau pentru că era prea plinuță.

Cum a reușit să slăbească

La începerea pandemiei, Laura a simțit că atunci era momentul potrivit să facă ceva pentru ea.

“Eram atât de speriată că voi ajunge în spital și că nu o să pot să fiu acolo, alături de familie, încât a trebuit să fac ceva. Nu am făcut sport, doar mi-am schimbat dieta”, a povestit Laura, potrivit Daily Mail.

De atunci ea a început să își numere caloriile. Laura a început să mănânce porții mai mici de mâncare și atunci a observat o scădere în greutate. De asemenea, ea a decis să gătească mai mult mâncăruri sănătoase pentru ea și familia ei, înlocuind astfel mâncare fast food pe care o comanda.

“Nu mâncam până la jumătatea zilei și apoi ultima masă era înainte de ora 7. Fără să vreau făceam fasting și asta a făcut minuni pentru mine”, a mai spus Laura.

Pentru a se motiva să slăbească, femeia și-a făcut o listă cu lucruri pe care vrea să le facă după ce scapă de kilogramele în plus. Această listă de activități a motivate-o foarte tare și a reușit să ajungă la 66 kilograme în 2 ani.

“Știu că unii oameni se simt confortabili indiferent de greutatea lor, dar eu nu am putut. Nu puteam nici măcar să port un costum de baie”, povestea Laura.

