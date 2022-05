Femeia și-a dorit un nou look, dar procedura la care a apelat a dat greș și a lăsat-o cu pete mari pe față. Ce s-a întâmplat

Abby Grocott urmărește adesea video-uri pe TikTok și e dornică să descopere noi lucruri și idei, în special când vine vorba de frumusețe. De această dată, ea a văzut nu video despre cum să îți faci pistrui pe față folosind un kit pentru vopsirea rădăcinilor părului.

Femeia în vârstă de 32 ani a folosit un spray pentru vopsirea rădăcinilor, dar înainte să își dea seama, experiemntul a scăpat de sub control.

Abby a încercat un experiment, dar nu se aștepta să rămână cu pete

Abby, care e mama a doi copii, a rămas uimită când a văzut rezultatul testul ei, în încercarea de a obține pistrui falși. Ea se aștepta la un cu totul alt rezultat, dar se pare că lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.

Citește și: Un tânăr a mâncat doar carne de pui timp de 200 de zile și a făcut o descoperire neașteptată. Ce a pățit

După cum văzuse în video, ea trebuia să își dea cu spray pe toată suprafața feței, dar a ajuns să rămână cu fete mari de culoare maro. La final, arăta de parcă ea tocmai ce curățate coșul unui șemineu de fum, fiind acoperită pe jumătate din suprafața feței cu vopsea.

Abby a povestit într-un video pe care l-a făcut ulterior că nu trebuia să își dea cu spray pe toatî fața. Trucul pe care l-a încercat pe 19 aprilie a făcut-o mai mult să se amuze, deși nu a obținut ce și-ar fi dorit.

“Acolo scria să îl dau pe toată fața pentru că o să ofere impresia de pistrui naturali. Arăt de parcă mi-a rămas capul înțepenit în hornul șemineului și am funingine. Deci da, ar fi mai bine să nu încercați asta”, le-a transmis Abby urmăritorilor săi.

Trendul era viral pe TikTok

Ceea ce a convins-o pe femeie să încerce noul look a fost faptul că văzuse mai multe video-uri în care alte femei reușiseră să obțină acest look foarte natural. Se pare, însă, că nu a fost și cazul ei.

Citește și: O femeie a pus iarbă peste grătarul de la aragaz și peste tăvile din cuptor, apoi a așteptat. Ce a descoperit a doua zi

Spray-ul pentru vopsirea instant a rădăcinilor părului s-a fixat imediat pe fața ei. Șocul lui Abby a fost și mai mare când a observat că petele erau uriașe și nu știa cum să mai scape acum de ele. Lucrurile nu au mers conform planului.

“Am vrut să încerc pentru că văzusem foarte multă lume care încercase deja și devenise un trend. Dar după ce am făcut asta, am rămas șocată”, povestește Abby, potrivit The Sun.

Ea reușit să își îndepărteze vopseaua cu greu, după ce a folosit multe șervețele demachiante. Cu toate acestea, experiementul I s-a părut amuzant, deși rezultatul a fost unul catastrofal.

“N-ar trebui să copiem mereu ce vedem pe Internet”, a mai spus femeia la final.

Cele mai noi episoade din serialul tău preferat sunt disponibile în AntenaPLAY.