Un tânăr a mâncat doar carne de pui timp de 200 de zile și a făcut o descoperire neașteptată. Ce a pățit

Oricât de greu ar părea de crezut, tânărul a reușit ca timp de apeoximativ șapte luni să consume zilnic doar carne de pui. Cee ace inițial era doar un experiment pentru social media s-a transformat într-un plan cât se paote de serios, urmărit de milioane de oameni.

Un bărbat a consumat doar pui timp de 200 de zile și ceea ce a descoperit e uluitor

Aceasta este povestea lui Ben Hodgkins, un tânăr în vârstă de 26 de ani din Essex (Marea Britanie), care într-o zi a luat inedita decizie de-a mânca zilnic doar carne de pui. Bărbatul, care este și trainer personal în materie de sport și sănătate, a decis săp pornească acest experiment ca să vadă cât timp poate rezista consumând doar carne de pui.

Și ca totul să fie cât mai transparent, omul a ținut un fel de jurnal pe rețelele sociale, pentru ca alții să-I poată urmări evoluția. Nu mică i-a fost surpriza atunci când a descoperit că filmulețele sale au adunat milioane de vizualizări pe TikTok. Văzând „succesul” de care se bucură, tânărul a decis ăs meargă mai departe și să nu se oprească doar la 365 de zile (un an), ci chiar să atingă 1.000 de zile în care a consumat doar carne de pui.

Pentru mulți pare greu de crezut că cineva poate mânca doar carne de pui în fiecare zi, dar Ben Hodgkins spune că totul e mai simplu decât s-ar aștepta mulți.

„Nu m-am săturat încă de pui, ba chiar am ajuns să îmi placă mai mult carnea de pui. Sunt trainer personal și antrenor în mediul online, așa că nu sunt doar un tip oarecare care mănâncă pui. M-am gândit că acest experiment o să fie genul de lucru care o să pună în evidență niște lucruri și o să schimbe niște opinii. Efectiv într-o zi am decis să dau startul, am făcut pagina Benji eats chicken și am început să filmez.

A fost un experiment de social media și, fără să îmi dau seama, am ajuns la ziua 194 de mâncat doar pui! Am decis să continui. Acum mă filmez în fiecare zi ca să arăt ce mănânc. Sunt oameni care mă urmăresc din prima zi și care mă încurajează să continui. În mod clar vreau să ating 365 de zile, adică un an de mâncat doar pui. Nu văd de ce nu aș atinge și 1.000 de zile”, a dezvăluit Ben Hodgkins pentru cei de la dailystar.co.uk.

Acesta nu numai că a descoperit că dieta inedită nu i-a afectat sănătatea sau condiția fizică, dar a și observat că nu îi este greu s-o țină, deși pentru mulți ar putea părea restrictivă.

Inițial, tânărul a ales să mânănce carne de pui simplă, apoi a început să adauge și diferite garnituri sau să încerce tot felul de rețete și condimente. Totuși, în niciun moment nu a simțit nevoia sa consume carne de porc, vită, pește sau altele și a spus despre el că mereu a fost un mare fan al cărnii de pui, motiv pentru care acest demers nu a fost unul dificil pentru el.

Și fiindcă a devenit o adevărată vedetă în mediul online, o companie britanică a decis să îi asigure necesarul de carne de pui.

