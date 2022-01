O femeie a pus iarbă peste grătarul de la aragaz și peste tăvile din cuptor, apoi a așteptat. Ce a descoperit a doua zi

Aceasta este incredibila descoperire pe care a făcut-o Bethany Priest din West Midlands (Marea Britanie). Tânăra a vrut să vadă ce se întâmplă dacă pui iarbă peste grătarul de la aragaz și aștepți. Aceasta a filmat rezultatul și imaginile au devenit virale.

Bethany Priest este o britanică în vârstă de 25 de ani care obișnuiește să se documenteze cu privire la tot felul de trucuri menite să te ajute la curățenie. Unul dintre acestea presupunea să pui iarbă peste grătarul de la aragaz, apoi să aștepți până a doua zi.

Dornică să vadă cu ochii săi ce se întâmplă, mama s-a apucat de treabă și a pus obiectele respective în iarbă, la loc ferit. A doua zi, nu mică i-a fost surpriza atunci când a descoperit că grăsimea, murdăria și urmele de arsură fie s-au înmuiat, fie au dispărut.

Când a băgat grătarul de la aragaz în chiuvetă și l-a spălat cu detergent, Bethany Priest a fost mai mult decât uimită să vadă cât de ușor se curăță totul, fără să mai fie nevoie de perie de frecat sau de burete de sârmă.

„Înainte, grătar de la aragaz și alte componente erau pline de rugină, mizerie, urme de arsură și negreală. Am descoperit acest truc și am decis să îl încerc, mai ales că implica să curăț totul fără soluții chimice și mult mai ieftin. Am luat un grătar din cuptor și l-am lăsat pe iarbă, în curtea casei, timp de 24 de ore. Apoi am folosit buretele și niște detergent ca să curăț resturile de murdărie. Toate urmele de arsură s-au dus foarte ușor”, a dezvăluit Bethany Priest, potrivit celor mirror.co.uk.

Potrivit acesteia, umezeala din iarbă a ajutat la înmuierea urmelor de grăsime sau de arsură, lucru ce ajută din plin atunci când vine vorba de curățat. Practic, britanica a demonstrat că nu e nevoie să folosim întotdeauna degresanți și alte substanțe toxice din comerț dacă dorim să curățăm grătarul de la aragaz, tăvi de cuptor și alte obiecte atât de necesare și folosite în bucătărie.

