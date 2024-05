Fenomen rar şi spectaculos pe cer. Ce este „Manhattanhenge” și unde s-a văzut. Imagini inedite

Mii de oameni au imortalizat la finalul lunii mai 2024 un fenomen superb și rar care a fost supranumit „Manhattanhenge”. Imaginile spectaculoase se pot vedea și anul acesta, în iulie, în New York.

Mii de oameni au privit încântați și uimiți un fenomen superb care se petrece în New York și anume „Manhattanhenge”. Fenomenul se formează de 2 ori pe an, când soarele se aliniază la apus cu străzile din Manhattan și coboară sub lina orizontului, încadrat de zgârie-nori, potrivit The New York Times.

Mii de oameni s-au adunat pe străzile din Manhattan pentru a asista la spectacolul solar cunoscut și sub numele de „Manhattanhenge”.

Când are loc fenomentul „Manhattanhenge”

Manhattanhenge are loc atunci când „Soarele la apus se aliniază exact cu grila străzilor din Manhattan, creând o strălucire radiantă de lumină peste canioanele de cărămidă și oțel din Manhattan, luminând simultan atât partea de nord, cât și partea de sud a fiecărei străzi transversale din grila cartierului”, potrivit Muzeului American de Istorie Naturală (AMNH).„O priveliște rară și frumoasă”, a mai precizat muzeul.

În fiecare an, la sfârșitul lunii mai și din nou la jumătatea lunii iulie, locuitorii și turiștii deopotrivă inundă străzile din Manhattan pentru o priveliște spectaculoasă a soarelui care apune în vest, flancat de faimoasele peisaje stradale ale orașului. Evenimentul atrage tot mai mulți oameni în fiecare an.

Astrofizicianul Neil deGrasse Tyson a folosit termenul de „Manhattanhenge” pentru prima oară în 1997, inspirat fiind de asemănarea cu Stonehenge, acolo unde Soarele se aliniază cercurile concentrice de monoliți de piatră cu ocazia fiecărui solstițiu.

Fenomene asemănătoare cu cel din New York mai au loc și în alte orașe mari ca Chicago, Montreal și Toronto, unde sunt mulți zgârie-nori aliniați de-a lungul unor străzi lungi și drepte.

În anul 2024, primul Manhattanhenge a avut loc marți, 28 mai, iar al doilea miercuri, 29 mai. Soarele apare în cadrul acestui fenomen ca o minge între clădirile care sunt aranjate în linie dreaptă în sistem de grilă, cu excepția cazului în care norii obstrucționează vederea, așa cum s-a întâmplat marți.

Pe 12 și 13 iulie 2024 acest fenomen va avea loc din nou.

