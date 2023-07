Furtuna care a transformat, la propriu, plajele de pe litoralul românesc. Imaginile i-au nedumerit pe internauți

Vremea neprielnică din ultimele zile a lăsat în urma sa haos, în special pe plajele litoralului românesc.

„După furtuna și ploaia de ieri, plajele de pe litoralul românesc arată ca în imaginile de mai jos! Nici urmă de utilaje care să înlăture straturile de scoici și melci, nici nu credem că se va întâmpla vreo minune. A inceput să se simtă un ușor iz cadaveric! Fiecare operator de plajă are obligația legală să mențină curățenia în zona sectorului de plajă administrat, inclusiv în zona de îmbăiere! Administrația Națională Apele Române are obligația să preia aceste resturi de scoici și melci! Așa că ocoliți litoralul românesc în acest weekend!”, a transmis Asociația Pro Consumatori, pe pagina de Facebook.

