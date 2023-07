”Fiara” care a ajuns pe o plajă, chiar în mijlocul oamenilor. Ce e vietatea pe care localnicii o numesc ”vestitorul nenorocirii”

O ”fiară marină” care a eșuat pe o plajă a reușit să îi bage în sperieți pe localnici. ”Vestitorul nenorocirii”, așa numesc creatura despre care spun că prevestește un cutremur. Ce este, de fapt.

