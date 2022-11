Interpreta de muzică populară care muncește pe șantier, dar seara merge la cântări: „Mulți mi-au zis că sunt prea mică”

În vârstă de 21 de ani, ea are tot sprijinul familiei și al iubitului ei în a-și urma cariera în muzică. De dimineață, pleacă pe șantier, cu clienții, iar seara se pregătește pentru evenimentele la care e invitată să cânte.

Interpreta de muzică populară care muncește pe șantier, dar seara merge la cântări

Cântăreața Steluța Ciobanu a povestit, într-un interviu pentru Fanatik, cum se împarte între meseria de pe șantier, unde lucrează în domeniul vânzărilor, și cântatul la evenimente.

Cu alte cuvinte, de la buldozere, betoniere și căști de protecție, tânăra trece la pasiunea sa de a cânta muzică folclorică. Astfel, ea a ajuns să colaboreze inclusiv cu soția lui Damian Drăghici.

Steluța Ciobanu, originară din Tulcea, a cochetat cu muzica încă din școala primară, iar la vârsta de șapte ani a participat la un concurs local de muzică, unde a câștigat al doilea loc.

Imediat, s-a înscris în Ansamblul Folcloric pentru Copii „Dorulețul” din Tulcea, apoi aparițiile ei pe scenă și la evenimente au fost din ce în ce mai dese.

„Visul meu, de când mă știu, este să fiu artistă. Pentru ca acest vis să devină realitate, cu toate că sunt studentă, lucrez la un dezvoltator imobiliar de renume.

Mulți mi-au zis că sunt prea mică și că nu am experiență, însă am demonstrat contrariul. Dimineața sunt pe șantier cu clienții, cu casca pe cap și seara merg la evenimente. Nu am timp să mă plictisesc”, a povestit artista.

Steluța Ciobanu ajunsese să stea cu bagajul la ușă pentru că era mai mereu pe drumuri.

„Atunci am realizat că tot ceea ce făceam, făceam cu sufletul. Îmi doresc să fac muzică bună, de calitate. Îmi doresc să mă fac remarcată. Vreau ca numele meu să demonstreze că pot fi cu adevărat Steluța Dobrogei”, a mai continuat ea.

Artista trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de un marinar. Cei doi sunt împreună de doi ani, însă chiar dacă sunt, de multe ori, departe fizic unul de celălalt, se simt mai aproape ca oricând.

„Deși de-a lungul timpului fiecare dintre noi am avut alte relații, la începutul relației, ne-am recunoscut reciproc că întotdeauna am avut o slăbiciune unul față de celălalt, pentru că, ce-i drept, am avut mai multe tentative de a forma un cuplu, dar au fost eșuate.

Am toată susținerea din partea lui când vine vorba de muzică. Mereu mă încurajează. Îmi spune că voi reuși, pentru că am talent.

Fiind navigator, este plecat de acasă perioade destul de lungi, de 3-4 luni. Chiar dacă ne despart mări și oceane, îl simt în permanență aproape de mine”, a mai povestit Steluța Ciobanu.

