Jake Leiske Willis, femeia care a născut pentru prima dată la 51 de ani. Cum a fost posibil

Jake Leiske Willis și soțul ei Chris Willis, în vârstă de 52 de ani, au devenit părinți în anul 2017. Acum fetița lor, Avalon are patru ani și este o frumusețe, însă metoda prin care a venit pe lumea a fost una extrem de dificilă.

De-a lungul anilor, femeie nu a putut rămâne însărcinată, însă nu s-a dat bătută și a încercat toate metodele pentru a face acest lucru, iar soluția a fost nepoata sa. Atunci când a rămas însărcinată medicii i-au spus că are șanse de 5% să ducă sarcina la bun sfârșit.

Cum a reușit Jake Leiske Willis să nască primul copil la 51 de ani

Jake Leiske Willis a consultat un specialist în fertilitate în urmă cu câțiva ani, iar veștile a făcut-o să se gândească la faptul că nu va deveni niciodată mamă, însă lucrurile s-au schimbat în 2014, atunci când l-a reîntâlnit pe Chris Willis. Soțul ei i-a spus că își dorește o familie și că este cazul să mai încerce să rămână însărcinată.

Cei doi s-au cunoscut în anul 1988, când au cântat împreună într-o trupă de evanghelie în California, însă au decis să se despartă un an mai târziu și au mers pe drumuri separate, deși au rămas prieteni buni. Povestea lor de dragoste a renăscut în 2014 atunci când s-au hotărât să își mai dea o șansă, pe atunci Jake având 47 de ani. La o lună după, femeia și-a luat inima în dinți și a încercat mai mult proceduri pentru a rămâne însărcinată, însă acest lucru s-a întâmplat la vârsta de 51 de ani, când nepoata ei, Savanah, i-a donat un ovul.

Jake Leiske Willis a rămas însărcinată prin metoda FIV, folosind ovului primit de la nepoata sa. Medicii i-au spus că are 5% șanse ca sarcina să funcționeze, iar aceasta le-a arătat tuturor că orice este posibil atunci când îți dorești ceva cu adevărat.

„Am înțeles că am făcut alegeri greșite în viața mea. Până la vârsta de 30 de ani, când eram căsătorit cu primul meu soț, am mers la un specialist în fertilitate, dar nu a funcționat și nu am rămas însărcinată. Nu știu ce m-a făcut să cred că o să am un copil 15 ani mai târziu.", a mărturisit femeia, relatează dailymail.

Inițial, Chris și soția sa s-au gândit să apeleze la o mamă surogat, însă s-au răzgândit atunci când și-au dat seama că ar putea exista posibilitatea ca Jake să aducă pe lume primul lor copil.

„Amândoi am început tratamentul cu acupunctură”, a spus mai spus femeia.

Cei doi făceau 3 ședințe de acupunctură pe săptămână și au început să consume ierburi chinezești care se spune că pot stimula fertilitatea și reduc stresul.

Din prima clipă, Jake și Chris au știu că este nevoie de un donator, iar cea la care s-a gândit femeia a fost Savanah, nepoata ei, cu care avea o legătură special. Soțul său nu a fost de acord la început pentru că i se părea foarte ciudat acest lucru, însă s-a împăcat cu ideea, iar acum au o fetiță adorabilă.