Jazmyn Forrest a investit 60.000 de lire sterline pentru a se transforma complet. Ce trăsături aveai înainte

Jazmyn Forrest a plătit 30.000 de lire sterline pentru mai multe implanturi mamare, 25.000 de lire sterline pentru liposucție și cel puțin 5.000 de lire sterline pentru augmentarea buzelor și diverse fillere.

Și nu se oprește aici. Femeia are o reducere a frunții, mărire de posterior, fațete și rinoplastie pentru a obține aspectul de figurină „Barbie”.

Jazmyn spune că operațiile ei estetice i-au permis să trăiască un stil de viață mult mai bun pentru că au atras bărbați potenți financiari.

Ce spune Jazmyn Forrest despre afectul ei fizic

„Orice femeie frumoasă poate avea succes. Traiesc cu ușurință un stil de viață luxos datorită aspectului meu. Datorită operațiilor mele estetice, am prieteni bogați care mă răsfață și un sugar daddy care mă lasă să locuiesc în casa lui de un milion de dolari și plătește totul. Nu am nevoie de un loc de muncă. Cu siguranță aș lucra la McDonald’s dacă nu m-aș fi operat toată.”, a zis Jazmyn.

Jazmyn a primit prima operație plastică la vârsta de optsprezece ani: „La o vârstă fragedă, mi-am dat seama că fetele mai frumoase pur și simplu s-au descurcat mai bine în viață. Când am început să mă bronzez și să mă machiez, am fost tratată diferit și am primit mai multă atenție. Am încercat să fac meserii normale, dar a fost atât de greu.

Dacă arăți bine, oamenii îți oferă doar lucruri. Știu că sună leneș, dar întotdeauna mi-am dorit stilul de viață de prințesă, în care lucrurile îmi sunt înmânate, așa că știu că trebuie să-mi folosesc aspectul”.

Ea susține că atuurile ei fizice o ajută să obțină orice își dorește.

„Tocmai i-am trimis câteva fotografii și mi-a trimis banii pentru o nouă operație la sâni. A fost atât de ușor. Când aveam nouăsprezece ani, mi-am făcut liposucție pe tot corpul. Sunt inteligentă cu banii mei. Prefer să cheltuiesc bani pe operație decât pe o geantă de mână pentru că este o investiție. Aspectul te ajută să mergi înainte.”, a mai spus femeia pentru The Sun.

