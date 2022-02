Jireh s-a născut, spre surprinderea medicilor, cu o mulțime de pete negre pe corp. Ce sunt semnele care îi acoperă pielea

În timpul sarcinii, Toneka a mers regulat la controale și medicul ei i-a făcut mai multe analize pentru a se asigura că totul decurge bine. Jireh s-a născut în iunie 2021, fericită și sănătoasă, dar cuplul a fost inițial îngrijorat pentru că micuța s-a născut cu pete întunecate pe piele.

Jireh a fost diagnosticată cu Nevul Melanocitar Congenital (NMC). Afecțiunea nu este ereditară și este cauzată de dezvoltarea defectuoasă a celulelor pigmentare în primul trimestru de sarcină. Această afecțiune apare la aproximativ 1% dintre sugarii din întreaga lume. Din păcate, există un risc crescut de melanom în cazul acestei afecțiuni.

Toneka și Justin au început să distribuie fotografii cu fiica lor pe Instagram pentru a ține familia la curent cu creșterea micuței, dar aspectul unic al lui Jireh a atras atenția. Acum, contul ei de Instagram are peste 12 mii de urmăritori.

Cuplului îi place să împărtășească imagini cu fetița lor frumoasă și sunt încântați că Jireh va crește într-o lume care acceptă din ce în ce mai mult diferențele.

Cum au reacționat părinții când au văzut petele de pe pielea micuței Jireh

”Justin și cu mine suntem iubiți de liceu. Ne-am întâlnit timp de nouă ani și am împlinit opt ani de la căsătorie în februarie. După ce am fost la facultate și am lucrat în state separate, ne-am căsătorit și ne-am stabilit în Dallas în 2013”, a spus Toneka.

În 2019, cei doi au suferit enorm după ce și-au pierdut fiica nou-născută, Justice.

„În 2019, am rămas însărcinată cu primul nostru copil, Justice. S-a născut devreme, la 28 de săptămâni, dar prognosticul ei a fost excelent și era de așteptat să-și revină complet. Am pierdut-o pe neașteptate la vârsta de patru săptămâni. Cinci luni mai târziu, am aflat că sunt însărcinată cu Jireh. În timp ce încă țineam doliu, am început sarcina cu risc ridicat.

Am avut numeroase programări și analize pentru a mă asigura că duc la termen această sarcină. Jireh s-a născut la 38 de săptămâni și două zile, printr-o cezariană planificată. Soțul meu a văzut-o prima dată prin geamul incubatorului și primele lui cuvinte au fost: ”Ce este asta pe fața ei?”.

Mi-a stat inima când a spus asta, din cauza pierderii pe care tocmai am avut-o, dar odată ce doctorul meu a spus că sunt doar urme de pigmentare și că nu o doare, inima mea s-a relaxat.”, a mai povestit femeia.

În momentul în care a înțeles că bebelușul nu este în pericul și că nu va mai pierde încă o fiică, Toneka s-a liniștit.

Cum reacționează ceilalți când o văd pe Jireh

”Majoritatea adulților tind să întrebe despre pielea ei și nu ne deranjează să le explicăm. Am auzit copilul unui vecin care a spus că arăta scârbos, dar nu am reacționat la comentariul lui și am vorbit cu mama lui despre asta mai târziu. CMS este doar o condiție. Nu o definește pe Jireh și nu o face mai prejos decât oricine altcineva.

Speranțele mele pentru ea sunt nesfârșite. Mă rog să fim cei mai buni părinți pentru ea și să-i îndeplinim dorințele inimii.Vorbesc cu ea despre asta. O tratez ca pe orice alt copil, pentru că nu este cu nimic diferită. Eu o numesc frumoasă, pentru că este. Îi iubesc pielea și îi spun asta în fiecare zi.”, a mai afirmat femeia pentru Daily Mail.

