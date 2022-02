Joe Beaver nu poate închide ochii și lipește pleoapele cu scotch când vrea să doarmă. De ce se confruntă cu această problemă

Bărbatul a stat două săptămâni internat, timp în care medicii au crezut că are Paralizia Bell. În termeni medicali, afecțiunea constă într-o paralizie periferică idiopatică, unilaterală de nerv facial ce se instalează brusc.

Dar medicii se tem acum că Joe, care este din Glasgow, are limfomul sistemului nervos. Încă nu poate închide ochii - și trebuie să-i lipească cu bandă adezivă pentru a adormi. Paralizia i-a îngreunat și mișcarea buzelor, ceea ce înseamnă că se chinuie să vorbească.

De ce nu poate Joe Beaver să-și închidă ochii

Joe a spus pentru Daily Record: „Am fost la cinema cu soția mea când am simțit că o parte din față mi-a amorțit complet. Mi-am dat seama că nu pot să închid ochii și că mă durea când vântul atingea globii oculari.

A fost terifiant. Doctorii au crezut că am Paralizia Bell. În acea zi am ajuns la A&E și nu am plecat timp de două săptămâni, de atunci nu am mai putut să închid ochii fără banda de scotch. Viața mea s-a schimbat complet, mă chinui să vorbesc și mă doare foarte mult.”

El a bănuit că ceva este în neregulă cu el după ce a adormit în timpul serviciului, iar curând au apărut alte simptome. A început să aibă probleme cu echilibru, apoi durere de umăr, de cap și amorțeală facială.

Inițial, Joe a fost diagnosticat cu Paralizia Bell, dar doctorii s-au arătat îngrijorați când au citit analizele lui.

Testele au arătat că are ganglioni limfatici măriți, splina umflată și foarte multe globule albe. Acum așteaptă rezultatele testelor pentru a vedea dacă are cancer.

