Un bărbat și-a comandat mâncare și a descoperit în punga adusă de livrator un bilet cu un mesaj neașteptat. Ce scria pe el

După ce a făcut comanda, un american în vârstă de 31 de ani din Baltimore, Maryland, a fost nevoit să aștepte aproximativ 45 de minute pentru a-și primi mâncarea. Când a deschis punga adusă de livrator, omul a avut o surpriză uriașă, căci în interiorul pachetului a descoperit un bilet neașteptat.

Un bărbat și-a comandat ceva de mâncare, dar în punga adusă de livrator a descoperit un bilet complet neașteptat

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut Mykul Myas, un bărbat în vârstă de 31 de ani care a decis să își comande o porție de burrito la farfurie, pe care să o savureze acasă. Totuși, omul din Baltimore, Maryland (Statele Unite ale Americii) nu avea să bănuiască atunci faptul că o simplă comandă se va transforma într-o situație greu de imaginat.

Citește și: O tânără și-a cumpărat o rochie de pe internet, dar când a primit coletul a încremenit. Peste ce a putut să dea

Omul a trimis comanda la restaurantul mexican ales și apoi a așteptat. Au trecut patruzeci și cinci de minute pentru ca mâncarea sa să ajungă la destinație. Curierul i-a lăsat punga și a plecat, iar americanul a vrut să se apuce de mâncat. Nu mică i-a fost însă uimirea atunci când a descoperit ceva cu totul și cu totul neașteptat în pungă.

Casoleta cu mâncare a omului fusese mâncată și alături se afla un bilet scris de către curier.

„Data viitoare să lași un bacșiș ca să nu se mai întâmple să rămâi fără mâncare. Nu te deranja să încerci să mă dai afară, mă întorc la vechiul loc de muncă”, a scris curierul nervos pe o bucată de hârtie, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Citește și: O femeie și-a cumpărat un sandviș și s-a apucat de mâncat. În câteva minute a făcut o descoperire ce a uluit-o. Peste ce a dat

„Am așteptat 45 de minute și am primit mesaj pe telefon că a ajuns curierul. Când am deschis ușa, punga era lăsată pe preș și nu era nimeni. Nu am văzut persoana, căci voiam să îi dau un bacșiș la momentul respectiv, nu prin aplicație. A plecat înainte să apuc să mai fac ceva. Nu mi-a venit să cred când am deschis cutia și am văzut că nu mai era mâncare. Când am citit și biletul am fost cu adevărat dezamăgit de toată această situație”, a mărturisit Mykul Myas.

Întâmplarea a ajuns pe internet și a devenit virală, stârnind numeroase reacții fie de indignare, fie de amuzament. Au fost și voci care l-au criticat pe bărbatul care comandase mâncarea pentru faptul că nu a specificat că vrea să ofere un bacșiș, lucru important pentru curierii care de acolo își asigură mare parte din câștig.

iUmor are premiera pe 11 februarie în AntenaPLAY ▶ Surprizele se țin lanț, iar râsul e garantat în sezonul 12