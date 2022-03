Kelly Healey e cea mai tânără bunică din Marea Britanie. Femeia are doar 30 ani. Cum e posibil

Kelly are doar 30 de ani și este deja bunică. Ea are o fiică pe nume Skye Salter, în vârstă de 17 ani, și are un fiu în vârstă de 3 ani pe nume Bailey.

Kelly a devenit mamă pe când era o adolescentă, iar fiica ei i-a urmat exemplul. Kelly are acum cinci copii. Fiica ei, Skye, a dat naștere fiului ei Bailey în 2018, pe când avea 17 ani.

Kelly Healey, cea mai tânără bunică din Marea Britanie

De asemenea, mama lui Kelly are 48 ani, devenind cea mai tânără stră-bunică din Marea Britanie.

“Nu mă așteptam să aflu că voi deveni bunică când încă aveam 26 ani. Dar nu avea rost să o mai cert pe Skye pentru greșeala făcută în legătură cu metodele contraceptive. Faptul era deja consumat. Tot ce putea facem era să îi ofer toată dragostea și sprijinul meu. Ca mamă, trecusem deja prin așa ceva”, a zis Kelly.

Citește și: O femeie și-a dat afară din casă sora însărcinată. Când a zis care e motivul, mulți i-au dat dreptate: „Nu pot ierta așa ceva”

Adolescenta nu știa că este însărcinată până când nu ajunsese în săptămâna 36 de sarcină. Skye locuia pe atunci cu tatăl ei și cu mama ei vitregă în Cranford, în vestul Londrei. Skye voia să folosească metode contraceptive, dar înainte de a merge la primul ei control la ginecolog, adolescenta a hotărât să facă u test de sarcină, potrivit The Sun.

În urma testului de sarcină, ea a aflat că este însărcinată.

“Am rămas surprinsă. Am avut un sentiment dubios că aș putea fi însărcinată, tocmai de aceea am vrut să fac un test de sarcină. Tatăl copilului este un tânăr de vârsta mea din același oraș”, a spus Skye.

“Mereu am avut menstruație întârziată. Prin urmare, nu m-am gândit prea mult la asta atunci când nu mi-a venit menstruația”, a mai explicat tânăra despre ziua în care a aflat că în curând va deveni mamă.

Cum a reacționat Skye după ce a aflat că e însrăcinată

Skye a povestit că i-a zis totul mamei sale vitrege și deși ea era foarte calmă când a aflat, a dus-o pe adolescență de urgență la un medic ginecolog.

Citește și: Steph Peterson s-a logodit cu iubitul ei după doar 2 săptămâni de relație. Ce a determinat-o să facă asta

Inițial, medicii i-au spus că e însărcinată în 25 de săptămâni, după ce au calculate în funcție de ultima ei menstruație.

După ce a făcut prima ecografie, medicii i-au spus că, de fapt, era însărcinată în 8 luni.

“Nu îmi venea să cred. Mai aveam doar câteva zile până aveam să devin mamă. Cu doar câteva săptămâni înainte eram prezentă la orele de sport de la școală și mă cățăram pe munți”, a mai zis Skye.

Tânăra a știut că avortul nu e o opțiune și că în curând își va ține în brațe bebelușul nou-născut.

“Din momentul acela am știut că eu voi fi pe locul doi și fiul meu va fi mereu pe locul 1”, a zis Skye.

Kelly, care a fost surprinsă să afle că va deveni bunică când încă avea 26 ani, nu se putea obișnui cu acest gând.

“Prietenii mei cred că este foarte amuzant că am un nepot”, a mai povestit Kelly.

Probele de foc se țin lanț pentru Chefi și concurenți în Meteora ▶ Noul episod Chefi fără limite e în AntenaPLAY