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O familie de români a dormit cu mașina în cameră, în concediul din Grecia! Care a fost motivul

O familie de români a trecut printr-o situație complet neașteptată, chiar în timpul vacanței din Grecia. Oricât de greu ar părea de crezut, turiștii au fost nevoiți să doarmă cu mașina în cameră.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 18 August 2026, 17:05 | Actualizat Marti, 18 August 2026, 18:19
Descoperă prin ce situație a trecut familia în Halkidiki | sursa foto: Profimedia
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Nu mai este o noutate faptul că tot mai mulți români aleg să își petreacă vacanțele în Grecia, fie pentru că prețurile sunt mai convenabile, fie pentru că serviciile sunt superioare celor din țara noastră. Totuși, o familie a trecut printr-o experiență pe care în mod sigur nu o va uita prea curând. Oamenii au fost nevoiți să doarmă cu mașina în cameră, în timpul concediului. Descoperă în rândurile de mai jos cum s-a ajuns la o asemenea situație.

Ce a putut să pățească o familie de români, aflată în vacanță în Grecia! Oamenii au dormit cu mașina în cameră, în concediu

Vara este perioada preferată a românilor pentru concedii și una dintre cele mai apreciate destinații sunt stațiunile din Grecia. Totuși, pentru o familie de români, ceea ce trebuia să fie o vacanță de vis în brațul Kassandra din Halkidiki s-a transformat într-o amintire de neuitat, dar nu în mod pozitiv.

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Oamenii s-au trezit că au camera complet distrusă, după ce un șofer a accelerat în mod greșit și s-a înfipt în peretele unității de cazare, distrugând peretele. Se pare că vinovatul pentru această întâmplare este un șifer bulgar în vârstă de 80 de ani, care ar fi confundat pedalele, motiv pentru care a ajuns să accelereze în mod eronat și să intre cu viteză în zid. Peretele a fost distrus, camera a fost puternic avariată și încăperea, cu toate bagajele și lucrurile oamenilor, s-au umplut de praf și moloz.

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„Am plecat din șantier și, aparent, tot în șantier am ajuns. Ca să înțelegeți norocul meu, dragilor, au intrat cu mașina în casă. Am plecat din șantier și am ajuns la moloz. Cam așa arată bagajele. Să ne recazeze la 9 kilometri de aici nu-mi convine. Un om de 80 și ceva de ani, mai exact un bulgar, în loc să apese frâna, a apăsat accelerația. Stăm cu mașina în casă”, a spus românul pe TikTok, după toate cele întâmplate, au informat cei de la click.ro.

Bărbatul și familia acestuia au refuzat oferta de relocare și au ales să doarmă cu mașina în cameră, alegând astfel să vadă partea plină a paharului și să rămână în zona aleaasă de ei

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