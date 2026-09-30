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Doina Melinte și-a pierdut fiica de un an pe o plajă din Grecia. Unde a găsit-o după momente cumplite de panică

Doina Melinte a fost un copil fără prea multe frici. Ca mamă, însă, avea să descopere că există momente în care nici experiența, nici calmul nu te pot pregăti pentru spaima de a nu-ți mai vedea copilul.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Miercuri, 30 Septembrie 2026, 20:15 | Actualizat Miercuri, 30 Septembrie 2026, 14:46
Doina Melinte și-a pierdut fiica de un an pe o plajă din Grecia. Unde a găsit-o după momente cumplite de panică | antena 1
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Una dintre cele mai puternice amintiri ale sale s-a petrecut în 1994, într-o vacanță în Grecia. Fiica ei, Daiana, avea doar un an și trei luni. Cele două ajunseseră la Mykonos cu mașina, trecând granița prin Bulgaria și continuând apoi călătoria cu vaporul.

Doina Melinte și-a pierdut fiica de un an pe o plajă din Grecia

La un moment dat, pe plajă, Doina a pierdut-o din vedere pe micuță. Nu dispăruse departe. Era la aproximativ 300 de metri de ea, însă mulțimea era atât de mare încât mama nu reușea să o zărească. Pentru câteva clipe, distanța dintre ele s-a transformat într-o adevărată dramă.

Doina își amintește că era împreună cu fetița la niște tarabe, unde îi cumpărase o pereche de mărgele. Apoi, într-o clipă, copilul nu mai era acolo unde trebuia să fie.

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Relația dintre Doina și fiica sa a fost construită însă nu doar din astfel de momente, ci și dintr-o copilărie în care sportul și disciplina au avut un rol important. Doina povestește că o lua pe Daiana cu ea în parc și, pentru că avea serviciu și era antrenor voluntar, o lua uneori și alături de studenții cu care lucra.

Daiana își dorea să facă gimnastică, însă mama ei nu a fost de acord. I se părea că gimnastica începută de la o vârstă foarte fragedă putea afecta cartilajele copilului. A preferat, în schimb, să o țină aproape și să-i ofere o copilărie în care să se bucure de alte lucruri.

Cum i-a spus fiica sa că și-a făcut primul tatuaj

Anii au trecut, iar Daiana a ajuns să-i dea mamei sale o altă veste care avea să o surprindă: își făcuse un tatuaj.

Doina recunoaște că s-a supărat foarte tare. La 19 ani, Daiana își făcuse primul tatuaj, iar reacția mamei a venit imediat.

„Dragă, îți distrugi pielea și, odată și odată, n-o să-ți mai placă”, i-ar fi spus Doina, explicându-i și cu umor: „Eu te-am făcut frumoasă”.

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Daiana își amintește însă că se aștepta ca mama ei să fie și mai supărată. În timp, lucrurile s-au așezat, iar relația dintre cele două a rămas una apropiată.

Iar povestea tatuajelor a continuat în familie. „Și lui Denis i-am făcut tatuaj”, povestește Daiana, semn că, dincolo de diferențele dintre generații, unele alegeri ajung să fie privite cu mai multă îngăduință.

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