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O insulă din Grecia oferă 5.000 de euro pe an celor care aleg să locuiască acolo. Singura condiție care trebuie îndeplinită

O insulă îndepărtată din Grecia vine cu un stimulent financiar pentru cei care aleg să își stabilească acolo domiciliul. Guvernul elen a anunțat condiția principală pe care rezidenții trebuie să o îndeplineacă pentru a primi suma de 5000 de euro pe an!

Autor: Laura Cojocaru
Publicat: Luni, 14 Septembrie 2026, 10:29 | Actualizat Luni, 14 Septembrie 2026, 10:49
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O insulă din Grecia oferă 5.000 de euro pe an celor care aleg să locuiască acolo | Shutterstock
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Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a anunțat, pe 13 septembrie 2026, un nou pachet de măsuri destinat insulei Kastellorizo, cunoscută și sub numele de Megisti, prin care autoritățile vor să încurajeze atât actualii locuitori să rămână, cât și noi familii să se mute pe insulă. Printre măsurile anunțate se numără un ajutor anual de 5.000 de euro pentru fiecare gospodărie, potrivit www.antenna.gr.

Banii acordați gospodăriilor vor fi neimpozabili și nu vor putea fi executați silit, iar suma crește în funcție de numărul copiilor. Pentru fiecare copil minor, familia va primi încă 1.000 de euro pe an. Astfel, o gospodărie cu doi copii minori poate ajunge la un sprijin anual de 7.000 de euro.

Există însă o condiție importantă: beneficiarii trebuie să fi locuit pe Kastellorizo timp de cel puțin un an. Prin urmare, banii nu sunt acordați imediat după mutare. Pentru persoanele care sunt deja rezidente permanente, plata este prevăzută să înceapă la începutul lui 2027, în timp ce noii rezidenți vor putea beneficia de acest stimulent începând din 2028, după îndeplinirea condiției de rezidență, potrivit www.protothema.gr.

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Unde se află insula Kastellorizo din Grecia

Kastellorizo este una dintre cele mai izolate insule grecești, situată în estul Mediteranei, foarte aproape de coasta Turciei. Tocmai poziția sa îndepărtată face ca menținerea unei populații permanente să fie o provocare pentru autorități. Poziția insulei îi conferă și o importanță strategică deosebită pentru Grecia.

Guvernul elen urmărește astfel să transforme insula într-un loc în care oamenii să poată locui pe tot parcursul anului, nu doar într-o destinație turistică.

Pe lângă stimulentul destinat gospodăriilor, autoritățile au anunțat și renovarea unor locuințe care ar urma să fie oferite gratuit medicilor, profesorilor și altor angajați publici.

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Ce alte beneficii vor avea cei care locuiesc și lucrează în Kastellorizo

Separat de cei 5.000 de euro acordați gospodăriilor, Grecia introduce și un alt stimulent de 5.000 de euro pe an, destinat angajaților serviciilor publice, personalului forțelor de securitate și militarilor care lucrează pe Kastellorizo.

Autoritățile pregătesc, de asemenea, o cursă de feribot suplimentară, subvenționată, în fiecare săptămână, pe ruta Pireu - Rhodos - Kastellorizo.

Toate aceste măsuri fac parte dintr-un plan mai amplu prin care guvernul de la Atena vrea să susțină viața de zi cu zi pe insulă, să atragă noi locuitori și să asigure prezența permanentă a populației în această zonă îndepărtată a Greciei, potrivit ekathimerini.com.

Peidaj, insula Kastellorizo
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