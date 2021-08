Povestea tinerei de 23 de ani a fost relatată de The Sun.

Lavinia Stanton a născut fără să știe că e însărcinată. Petrecea o seară cu prietenele ei când a intrat în travaliu

Lavinia Stanton a început să aibă contracții când era cu prietenele ei. Petreceau o seară împreună, cu cocktail-uri și voie bună.

Lavinia: "Am ieșit la cină toate, ne luaserăm câteva băuturi. Părea o seară obișnuită pentru noi, ca oricare alta".

Nu a fost așa. Când și-a dat seama că ceva e într-adevăr "în neregulă" cu ea, a plecat imediat din restaurant, în jurul orei 22.00. Tânăra a decis să se ducă acasă la mama ei, care locuiește în zona unde e amplasat localul.

Citește și: Kimberley Tripp a rămas însărcinată de două ori într-o săptămână, spre uimirea ei și a tuturor. I s-a spus că nu poate deveni mamă

Câteva ore mai târziu, mama și fiica ajungeau la spital, iar tânăra afla, cu stupoare, că este însărcinată în opt luni și jumătate. Nu avea nici cea mai mică idee de acest fapt. Ea a avut, de fapt, o sarcină ascunsă.

Tânăra spune că a avut menstruație în acea perioadă și chiar cu câteva săptămâni înainte să fie în travaliu, susține că și-a făcut două teste de sarcină care au ieșit negative, pe care le-a făcut în zile diferite: o dată când a avut o migrenă și în altă zi, când a avut niște dureri de stomac.

"Mi s-a spus că nu doar că sunt însărcinată, dar că urmează să și nasc!", a spus ea. "N-am avut niciun simptom specific. Nu am avut grețuri de dimineață, nu am simțit că mă lovește bebelușul în burtică, nimic. Nici iubitul meu nu a bănuit ceva în tot acest timp.

Citește și: Satu Gonzalez a născut 10 copii, deși un medic i-a spus că n-o să fie mamă niciodată. Ultimii 14 ani i-a petrecut însărcinată

Lavinia este într-o relație cu Cameron, în vârstă de 25 de ani. Ei învață amândoi, acum, cum să fie părinți. Evident, nu au avut timp să se obișnuiască cu gândul acesta, dar ușor-ușor se acomoda cu toate. Cei doi iubiți au împreună o fetiță acum, de care sunt îndrăgostiți până peste cap.

Lavinia: "A trecut puțin timp de când suntem părinți, începem să prindem mersul lucrurilor. Desigur că am pus ceva kilograme pe mine în timpul sarcinii, dar am pus totul pe seama faptului că a fost lockdown și toți ne-am îngrășat măcar puțin din cauza asta. Nu m-am gândit nicio clipă, la început de pandemie, că o să am o fiică", a spus tânăra mămică.

Episoadele integrale din super-serialul "Adela" sunt disponibile pe Antena PLAY! Hai să vezi