Lisa Sheppard este o blondă superbă, dar nimeni n-o crede când dezvăluie ce meserie are

Lisa Sheppard i-a uimit pe mulți cu dezvăluirile sale

„Atunci când am terminat școala nu aveam idee ce aș vrea să fac. Știam doar că vreau să fac ceva practic, în mișcare, fiindcă nu aș putea să stau pe scaun la un birou. Am devenit asistentă medicală, dar în scurt timp am început să simt că sunt într-un punct mort. Am văzut un anunț despre niște cursuri de instalator de gaze și am decis să aplic, fiincă nu aveam absolut nimic de pierdut. În scurt timp m-am și angajat”, a dezvăluit tânăta, potrivit celor de la metro.co.uk.