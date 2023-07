Lorenna, cântăreața de muzică de petrecere cunoscută pentru piesa „Ia tigaia, na tigaia”, lovită de un fulger. Cum se simte acum

Cântăreața de muzică de petrecere de la noi, devenită celebră după lansarea piesei „Ia tigaia, na tigaia”, a trecut prin momente cumplite în timp ce făcea un live pe rețelele de socializare. Află din rândurile de mai jos cum s-a întâmplat totul, dar și cum se simte după experiența greu de imaginat!

Lorenna a vorbit în exclusivitate pentru Antena Stars despre evenimentul nefericit prin care a trecut în timp ce era plecată în vacanță. Cântăreața de muzică de petrecere a explicat pe îndelete cum s-a întâmplat totul, dar și cât de tare a afectat-o lovitura de fulger! Iată în rândurile ce urmează declarațiile sale!

Citește și: De ce nu este bine să faceți duș în timpul unei furtuni. Fulgerul are o temperatură de cinci ori mai mare decat suprafata Soarelui

Cântăreața de muzică de petrecere a fost lovită de un fulger în timpul unui live cu fanii pe balcon

Lorenna a precizat că acum și-a revenit, însă a tras o sperietură zdravănă, alegându-se și cu unele dureri. Cu toate acestea, cântăreața de muzică de petrecere spune că pe moment nu a apucat să își dea seama ce se întâmplă cu ea:

„Sunt bine! Am o lovitură la picior, mă doare o coastă, un cot, dar în rest sunt bine. Nici măcar nu am apucat să îmi dau seama în acele momente ce s-a întâmplat, dar acum pot să vă spun că sunt bine.”, a explicat cântăreața pentru Antena Stars.

În cadrul aceluiași interviu, Lorenna a povestit și cum s-a întâmplat totul. Astfel, ea a dezvăluit că în timpul unui live pe balcon a lovit-o „de nicăieri” un fulger:

„Am fugit și eu pentru două zile într-o minivacanță de weekend, mă aflam pe balcon și cum obișnuiesc eu să dau live-uri... Nici ploaie, nici tunete, nimic... Nu știu, la un moment dat, de unde a venit, a venit așa de nicăieri un fulger. Prima reacție când fulgeră, știi că te îndrepți spre ușă, dar eu n-am mai apucat să mă îndrept, n-am mai apucat nici măcar să aștept acele secunde, să se declanșeze, pentru că mă așteptam să se declanșeze tunetul, după fulger.”, a mai spus Lorenna pentru sursa citată.

Lorenna susține că a fost „proiectată în mijlocul camerei de hotel”

Ulterior, cântăreața de muzică de petrecere, cunoscută pentru piesa „Ia tigaia, na tigaia”, a povestit că a fost „luată pe sus” și aruncată pe covorul din camera de hotel. Ea a mai adăugat că doar Dumnezeu a salvat-o:

„N-am mai apucat să fac nimic, am fost luată pe sus de suflul tunetului și am fost aruncată, proiectată în mijlocul camerei de hotel, cam la trei metri, să zic așa. Efectiv am fost luată în zbor și m-am trezit pe covor, în mijlocul camerei. Dumnezeu a vrut să mai trăiesc.”, a mai adăugat ea pentru Antena Stars.