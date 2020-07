Mesaj de dincolo de moarte, de la o mireasă răpusă de cancer! A scris cele mai emoționante rânduri! „Vreau să știți că durerea s-a oprit!”

Gemma Sisson, culturistă, antrenor personal și proprietara unei săli de fitness, s-a măritat cu partenerul ei la patru zile după ce a fost internată într-un spital unde și-a petrecut ultimele săptămâni de viață.

Femeia a murit miercuri în brațele soțului ei, la patru zile după ce au sărbătorit „aniversarea de două luni”, cu mâncare comandată. După moartea ei, a apărut un mesaj pe contul ei de socializare.

„Dacă citiți acest mesaj, înseamnă că în sfârșit am murit, după ce m-am agățat de viață mult prea mult timp. Deși mă doare sufletul să îi las în urmă pe cei dragi, mă bucur să scap de această boală.

Sper mult să fi ajutat, împărtășindu-mi povestea despre lupta cu cancerul și cerând ca o a doua rundă de investigații să fie obligatorie, pentru depistarea bolii. Chiar dacă am reușit să ajut o singură persoană cu ceea ce am făcut, voi simți că am făcut ceva bun”, a arătat mesajul lăsat de Gemma Sisson.