O bătrână de 94 de ani a fost descoperită vie în timp ce famila se ocupa de funeralii. Cum a ”înviat”: „A deschis și un ochi”

O bătrână a fost considerată decedată, însă a ”înviat” în timp ce familia se ocupa de înmormântare. Iată cum a fost posibil.

Familia Elenei Țibuleac, în vârstă de 94 de ani, se pregătea de funeralii, bătrâna fiind considerată decedată. Cu toate acestea, femeia a fost găsită vie, în casă. Cazul a înspăimântat întregul sat.

O bătrână de 94 de ani a fost descoperită vie în timp ce famila se ocupa de funeralii. Cum a ”înviat”

Totul s-a petrecut într-un sat din județul Iași. Familia, împreună cu întreaga comunitate, se pregătea de înmormântare. Vestea că este de fapt în viață i-a înlemnit pe ce din jur.

Sătenii s-au îngrijorat după ce bătrâna nu a ajuns la slujba de duminică, iar una dintre ele a primit un telefon de la fiica acesteia că nu-i răspunde la telefon de câteva zile.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Un bărbat care a fost în moarte clinică timp de șapte minute a dezvăluit ce a văzut în lumea de dincolo. Ce a spus

Vecinele au intrat la ea în curte pentru a vedea ce s-a întâmplat. Acestea au găsit-o căzută și cu o rană la cap. Au considerat-o moartă și au anunțat preotul din sat, care a pus să fie trase clopotele și să se pregătească lucrurile pentru înmormântare.

Tot femeile din satul Sârca, comuna Bățați, i-au anunțat și familia, care a venit de la Iași în sat pentru a se pregăti de funeralii.

Vecinele au povestit pentru presa locală că le-a fost teamă să intre în casă după ce au văzut-o pe bătrână, deoarece credeau că cineva a intrat peste ea. Nu ar fi fost prima dată, aceasta fiind recent victima hoților, care i-au furat pensia.

Citește și: A crezut că are o reacție alergică la nivelul ochilor, însă medicii i-au pus un diagnostic crunt. Ce afecțiune gravă era de fapt

„Ea mergea tot timpul la biserică, nu lipsea de la nicio sărbătoare. Duminică n-a fost însă la slujbă. Ea era foarte activă, ieșea în curte, avea telefon, vorbea cu copiii. Luni dimineața, m-a sunat fiica ei, de la Iași, să merg să văd ce se întâmplă cu ea, că nu mai răspunde de două zile la telefon. Am luat o vecină cu mine și am intrat prin grădină, că poarta de la drum o avea închisă.

Am văzut că avea câteva floricele pregătite să le ducă la biserică, iar ea era căzută în casă. Avea tras pe ea doar un ciorap, probabil a vrut să se îmbrace și i s-a făcut rău, a făcut un AVC.

Eu am fost aceea care am vorbit cu Marcica, fata ei, la telefon și am spus că e moartă, doar că nu m-am apropiat de ea. I-am zis să găsească o firmă de pompe funebre, poate vin cu oameni, să o spele, să o aranjeze.

Citește și: Băuturile care îți pot crește riscul de demență și de accident vascular cerebral. Cum pot fi prevenite problemele de sănătate

Fata ei a zis că a găsit firmă pentru sicriu, dar nu a găsit oameni pentru scăldat. S-a rugat de o vecină, că băbuca le spusese de înainte de cine vrea să fie scăldată când o să moară.

Când a venit fata ei și a văzut-o căzută, a început să plângă, iar băbuca a reacționat, a strâns-o de mână și a deschis și un ochi. De vorbit nu a mai putut zice nimic”, a declarat vecina care a găsit-o pe bătrână.

Elena Țibuleac se pregătea să meargă la biserică, însă a suferit un accident vascular cerebral. Femeile din sat au considerat-o moartă și abia la venirea fiicei sale și-au dat seama că bătrâna încă are puls.

Citește și: Testul simplu care îți arată ce vârstă are inima ta, de fapt. Durează doar cinci minute și poate face diferența

„Fata ei a chemat salvarea, dacă a văzut că are pulsul atât de bun. Încă fiica ei m-a certat că nu am sunat la ambulanță, dar nu am vrut să intru, să pun mâna pe ea, că era lovită la cap și m-am gândit că cine știe ce i s-a întâmplat. Ei i-a furat cineva recent pensia, a intrat în casă peste ea. Ne-am gândit că dacă și acum a bătut-o cineva.

Femeile de prin sat chiar ziceau că să o spălăm și să o îmbrăcăm noi până vine fata ei de la Iași. Nu am vrut să fac asta, pentru că numai familia știa pe unde avea puse ea lucrurile pentru înmormântare. Venise și părintele, l-a anunțat deja pe clopotar, iar luni, la amiază, i-a tras clopotele.

Citește și: Noi informații despre starea de sănătate a lui Jamie Foxx ies la iveală: „E norocos că e în viață”. Ce s-a întâmplat, de fapt

Era o zarvă în tot satul că a înviat mătușa. Luni după-amiază, s-a spovedit lumea. M-am întâlnit cu o familie și a întrebat de unde vin și se întorceau de la priveghi, doar că ea era la spital”, a mai adăugat vecina.

A fost chemată ambulanța, iar acum este internată la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași, însă starea ei este extrem de gravă.

„Ieri, m-a sunat fata ei și mi-a zis că nu mai e nicio șansă să-și revină, că deja nu mai reacționează la niciun stimul. Ea lua pastile, dar cum e post, vinerea nu mânca nimic, uita și să bea apă, ținea post negru”, a relatat una dintre vecinele Elenei.