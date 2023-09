Deși a ajuns în mai multe rânduri la urgențe, doctorii au pus totul pe seama stresului prin care trecea femeiea la acel moment. Ashley a fost trimisă acasă în repetate rânduri, fără un diagnostic clar, dar salvarea ei a venit din partea unei bune prietene.

Ashley, o femeie în vârstă de 35 de ani, care este și mamă, a început să aibă o serie de simptome minore de răceală, dar ulterior a aflat că suferea de o boală gravă. Mai mult decât atât, prolemele de sănătate pe care le-a raportat medicilor au fost puse pe seama anxietății, iar ce care au consultat-o au trimis-o la terapeut.

O femeie a ajuns la spital cu simptome de răceală, dar doctorii au trimis-o la psiholog. Ulterior, a primit un diagnostic crunt

Ashley, în vârstă de 35 de ani, a început să aibă probleme la înghițire și mici dureri în gât, încă din 2020. Până în momentul în care a ajuns să fie dignosticată, în sfârșit, cu cancel pulmonar - cea mai răspândită formă a bolii din SUA - aceasta avea tot corpul umflat și abia se mai putea mișc, raportează dailymail.co.uk.

„M-am uitat în ochii dictorului și i-am spus: „Dacă mă trimiteți acasă, o să mor”, a povestit Ashley, la începutul acestei luni, într-un videoclip pe TikTok, care a strâns aproape 1 milion de vizualizări până acum.

Aceasta a mai menționat că nu a fumat niciodată și că a a avut în general o stare bună de sănătate. A alergat în mod regulat la maratoane și a practicat arte marțiale.

Citește și: O femeie a început să tușească și a crezut că are Covid. A mers la medic, dar a făcut o descoperire care i-a schimbat viața

Cu toate acestea, unul dintre primele ei simptome a fost acela că a început să se simtă mai obosită decât de obicei. De asemenea, avea dificultăți la înghițit și îneca adesea cu mâncarea.

„Gâtul meu se simțea pur și simplu ciudat. N-aș spune că a fost o durere în gât, dar tot beam apă. Simteam că este puțin uscat. Și mâncarea se simțea puțin diferit în timp ce înghițea”, a mai adăugat Ashley.

Cu toate acestea, ea a pus toate problemele pe seama stresului cauzat de pandemie și job-ului ei de asistent social medical.

Un an mai târziu, femeia în vârstă de 35 de ani a ajuns la ugențe cu tuse și dureri de cap și doar a testată pentru Covid. Dar pe măsură ce timpul trecea, tusea s-a intensificat.

„M-a afectat la serviciu. Mi-a afectat conversațiile. Vorbesc repede, dar ajunsesem într-un moment în care am observat că trebuie să vorbesc mai rar și să respir mai des", a spus ea. Am luat pungi de siropuri pentru tuse. Probabil că am cheltuit sute de dolari pe în această perioadă”.

În timp, Ashley a început să piardă în greutate și avea o respire șuierătoare, pentru care medicii i-au prescris un inhalator. De asemenea, ea a trecut printr-un divorț recent, așa că medicii a crezut că era doar stresată.

Citește și: O femeie a simțit un disconfort în ureche și a luat imediat o pensetă. Ce a putut să scoată: „Voi dormi cu dopuri de acum”

Câteva luni mai târziu, tusea lui Ashley a devenit uscată și intensă. Aceasta a făcut o radiografie toracică, însă nu a apărut nicio problemă pentru că, tomoarea era ascunsă în spatele inimii, așa cum a aflat mai târziu.

„Este doar stres. Treci printr-un divorț, lucrezi în domeniul sănătății, este o pandemie, ai copii mici. Poate mergi la un terapeut”, și-a amintit ea că i-au spus medicii atunci. „Abia mai putea să înghit în acel moment. Am simțit că aveam doar noduri în gât”.

În timp, a realizat că tot corpul a început să i se umfle, dar medicii au continuat să o trimită acasă fără un diagnostic, până într-o zi în care cea mai bună prietenă a insitat să nu plece de acolo până când nu află ce are.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

La un nou control, medicii i-au descoperit două cheaguri de sânge, unul în picior și unul în plămânul drept, iar diagnosticul a fost unul crunt. Ashley a aflat că, de fapt, suferea de cancer în stadiul 4.

„Se pare că dacă nu am începeam tratamentul când am făcut-o, aș mai fi avut mai puțin de cinci luni de trăit”, a mai adăygat aceasta. „Sunt foarte recunoscătoare că am avut oameni în jurul meu care m-au ascultat și care m-au iubit pentru că viața mea depindea de asta”.

De atunci, lui Ashley i-a fost extirpat un plămâ și, timp de opt luni, face chimioterapie, radioreapie și imunoterapie.