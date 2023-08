O femeie a început să tușească și a crezut că are Covid. A mers la medic, dar a făcut o descoperire care i-a schimbat viața

Amanda Parkes, căci despre ea este vorba, a crezut că a contractat virusul de la mama ei și a mers la medic pentru un control de rutină. Află din rândurile de mai jos ce diagnostic crunt a primit!

Amanda Parkes este o femeie în vârstă de 62 de ani, care locuiește în regiunea West Midlands, Marea Britanie. Deoarece este de profesie asistentă medicală, ea și-a îngrijit mama în timp ce aceasta era bolnavă de Covid-19, potrivit metro.co.uk.

Ulterior, Amanda a început să tușească, însă nu și-a făcut prea multe griji, căci s-a gândit că s-a infectat și ea cu virusul. Dar o vizită la medic i-a schimbat viața pentru totdeauna. Iată ce a aflat!

Citește și: O tânără a devenit atât de slabă încât medicii i-au zis că nu mai are voie să facă duș. Cum arăta corpul ei când avea anorexie

Această femeie a început să tușească și a crezut că are Covid, dar a primit un diagnostic crunt

Observând că tusea devine tot mai severă, femeia a decis să meargă la medic pentru un consult. În luna aprilie 2022, Amanda Parkes a avut mai multe programări la diferiți doctori până când a ajuns pe mâinile unui medic specialist în ORL.

Inițial, Amanda a fost diagnosticată cu disfonie spasmodică, potrivit sursei citate mai sus. Cu toate că nu își pierduse vocea încă, starea de sănătate a femeii începea să se deterioreze tot mai mult. Atunci, femeia a fost trimisă la neurologie.

Când a venit ziua programării, Amanda Parkes a primit o veste cumplită. Ea a aflat că nu este vorba nici despre coronavirus, nici despre altceva, ci despre paralizie bulbară progresivă, potrivit sursei citate mai sus. În prezent, femeia nu mai poate să vorbească ori să înghită.

Femeia și-a povestit toată experiența pe internet: „A observat că îmi tremura limba”

„Totul a început în decembrie 2021, când am început să tușesc. Am lucrat ca asistentă timp de 44 de ani și m-am întors la muncă după vacanța de Crăciun. Tusea s-a transformat în dificultate de înghițire, apoi am început să-mi pierd vocea. Simptomele mele se înrăutățeau, înghițeam cu dificultate, pierdeam în greutate cam un kilogram pe săptămână. În vară, am avut programare la un logoped care a observat că îmi tremura limba, ceea ce eu nu observasem (dacă vă vine să credeți). Aveam deja suspiciuni că este ceva mai serios, dar nu credeam că mi se va întâmpla asta. Am primit diagnosticul în noiembrie 2022 – paralizie bulbară progresivă. Mi-a dat lumea peste cap.”, a povestit Amanda pentru metro.co.uk.

Citește și: Ce a putut găsi o turistă în camera de hotel. A rămas fără cuvinte atunci când a deschis dulapul VIDEO