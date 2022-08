O femeie a dat „anunț” pe rețelele sociale că angajează amante pentru soțul său. Ce pretenții are de la candidate și ce salariu dă

Soția unui bărbat thailandez caută trei femei "frumoase și educate" pentru a-și menține soțul fericit, potrivit The Mirror. Femeile care vor primi 342 de lire salariu lunar trebuie să îndeplinească anumite condiții: să fie frumoase, amuzante și să aibă diplomă de liceu.

Pattheema Chamnan, în vârstă de 44 de ani, a făcut reclamă pentru acest rol cu ajutorul unor videoclipuri publicate pe rețelele sociale și a dezvăluit că a preselectat până acum două femei.

Vorbind din apartamentul ei din Bangkok, ea a spus că nu nu-și mai poate îndeplini datoriile de soție din cauza depresiei de care suferă, iar aces lucru o face să se simtă vinovată.

Citește și: O cerșetoare a câștigat un premiu uriaș la loto. Care a fost primul lucru pe care și l-a cumpărat din banii câștigați

Pattheema Chamnan caută amante pentru soțul ei. Ce salariu oferă

Ea a lansat un apel pentru femei tinere, singure, cu liceul absolvit și a oferit un salariu de 342 de lire sterline, salariul minim din regiune, ca salariu pentru servicii.

Pattheema a declarat: "Soțul meu a muncit din greu singur și vreau doar să fie fericit. Candidata ideală nu ar trebui să aibă un copil, deoarece va deveni o povară. Trebuie să arate prezentabil și să comunice bine. Este important ca viitoarele amante să îi poată face pe plac soțului meu din punct de vedere fizic. El este bărbat și are nevoie de asta. De asemenea, amantele lui trebuie să fie capabile să-i țină companie și să-l distreze, așa că trebuie să aibă o personalitate puternică și să fie amuzante".

Citește și: Alina Kabaeva, presupusa amantă a lui Vladimir Putin, inclusă în pachetul UE de sancţiuni. Pentru ce este ea celebră

Pattheema Chamnan conduce împreună cu soțul ei o afacere de familie în provincia de coastă Samut Prakan.

Pattheema a dezvăluit că s-a luptat în ultima vreme cu o depresie cronică și acesta este motivul pentru care a dorit să găsească un ajutor suplimentar în gospodărie.

Citește și: Ce s-a ales de Ana Muntean, femeia prinsă alături de Ciprian Marica la hotel. Și-a schimbat look-ul și este vedetă pe Instagram

Ea a adăugat: "Vreau să găsesc amante pentru soțul meu, deoarece mă lupt din punct de vedere fizic. Sufăr de depresie cronică și simt că nu pot avea grijă de soțul meu cum trebuie.

Soțul ei, Pattagorn, a declarat că a fost o surpriză când a găsit videoclipul care circula pe internet de pe 3 iulie, dar nu a fost împotriva ideii soției sale.

Citește și: O femeie a terminat serviciul și s-a dus acasă, dar și-a găsit iubitul în pat cu amanta. Nu i-a certat, ci a făcut un gest uluitor

El a spus: "Soția mea mi-a spus că vrea să găsească pe cineva care să aibă grijă de mine. Am fost uimit când am aflat despre asta. Nu mi-am dorit niciodată să am vreo amantă, dar din moment ce soția mea se oferă, nu voi refuza. Alți bărbați care doresc să fie ca mine ar trebui să comunice cu soțiile lor despre acest lucru. Ar trebui să le ceară permisiunea soțiilor lor pentru a nu exista probleme în viitor”.

Primele episoade din Adela | Sezonul 4 sunt disponibile în AntenaPLAY ▶ Hai să le vezi și tu!