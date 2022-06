O femeie a descoperit prin scurgerea de la chiuvetă o „creatură ciudată”. Ce era, de fapt, animăluțul misterios

Femeia care este profesoară de chimie și în timpul liber e tiktoker, le-a cerut celor 1,1 milioane de urmăritori ai săi să o ajute să identifice animalul misterios pe care l-a găsit în scurgerea de la chiuvetă. În videoclip, ea intră în baia care se află lângă piscina ei și descoperă un "mic prieten", așa cum îl numește ea.

Femeia s-a filmat spunând că locuiește în apropiere de Everglades din Florida, așa că nu este de mirare că o creatură s-ar putea strecura înăuntru, dar are nevoie de puțin ajutor pentru a-și da seama cu ce are de-a face. Videoclipul a adunat peste 9,5 milioane de vizualizări.

„Trăiesc în Florida și având o piscină am considerat o idee bună să am și o baie în aer liber. Această baie are duș și toate facilitățile care îmi permit să nu merg direct de la piscină în casă”, se aude femeia spunând în vidoclip.

Ulterior, femeia a filmat „creatura” din scurgerea de la chiuvetă.

„Ce ar putea fi acesta?", întreabă ea. "Deci, ce credeți? Șopârlă, broască, șarpe?".

Ce se afla în scurgerea chiuvetei din baia femeii din Florida

Bineînțeles, cei care o urmăresc s-au grăbit să intervină cu cele mai bune presupuneri.

„Asta e șopârla Geico", a fost o presupunere.

Un alt comentator a glumit: "Este soacra mea".

Ulterior, femeia a aflat ce era animăluțul misterios pe care l-a găsit în scurgerea de la chiuvetă: o broască arboricolă cubaneză!

Florida este statul din SUA unde se petrec o mulțime de situații ciudate. De curând, un pescar din Florida a descoperit o nouă specie marină, peștele-lipie. Totodată, anul trecut, o femeie din Floida a publicat pe rețelele sociale imagini surprinse de camerele de supraveghere cu „o creatură” misterioasă, iar cei care au văzut-o au încercat să își dea seama ce era, de fapt.

