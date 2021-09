O femeie a fost rugată de un vecin să nu își mai comande mâncare prin curier. Motivul e complet neașteptat. Ce a putut să-i spună

Era o zi ca oricare alta atunci când o femeie a fost abordată de către vecinul său. Bărbatul i-a cerut acesteia să nu mai comande mâncare livrată prin curier.

Surpriza a fost mare atunci când omul i-a explicat care este motivul din spatele rugăminții sale neobișnuite. Când a auzit despre ce este vorba, britanica și-a spus oful pe internet, în dorința de-a afla ce părere au și alții despre această întâmplare.

Un vecin i-a spus unei femei să nu își mai comande mâncare prin curier, iar motivul este unul complet neașteptat

O mamă tocmai se pregătea să intre în casă atunci când unul dintre vecinii săi s-a apropiat de ea, în dorința de a-i transmite ceva. Curioasă din fire, femeia l-a ascultat, dar surpriza a fost mare.

Oricât de greu ar părea de crezut, bărbatul a rugat-o pe femeie să nu își mai comande mâncare prin curier.

Văzând cât de surprinsă este vecina sa de această rugăminte, omul nu s-a lăsat, ci a oferit și o explicație pe care el a considerat-o a fi potrivită. Iată mai jos ce a povestit femeia, prin intermediul unei postări ce a făcut senzație pe internet:

„M-am mutat recent într-o casă pe care am cumpărat-o și nu avem aragaz. Durează câteva zile până îl aduc cei de la livrare, așa că din păcate am fost nevoiți să consumăm doar mâncare gata preparată, fie cumpărată de noi de la magazine, fie livrată prin curier. A venit vecinul la mine, s-a prezentat încă din prima zi și am crezut că e prietenos și amabil. Azi însă, când am venit acasă, cu o cafea și un sandviș în pungă, el mi-a ieșit în cale și mi-a făcut semn că ar dori să vorbim. S-a apropiat de mine și mi-a spus că a remarcat faptul că noi consumăm foarte multă mâncare comandată, dar că și-ar dori ca noi să nu mai facem asta.

Se pare că fiica lui în vârstă de 8 ani vede acest lucru și îl întreabă de ce nu poate comanda și ea. Am încercat să-i explic situația și motivul pentru care nu avem încă un aragaz. A părut că înțelege, doar că pe mine m-a deranjat mult gestul lui și mi se pare că a exagerat”, a dezvăluit femeia, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Unii au fost de părere că vecinul a fost nepoliticos, în timp ce alții i-au luat apărarea și au explicat femeii că nu are motive de supărare.

