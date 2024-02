O femeie a simțit o picătură pe frunte când era în baie. A fost îngrozită când și-a ridicat privirea. Ce a văzut

O femeie în vârstă de 60 de ani se confruntă cu o problemă persistentă de scurgere din tavan, iar un incident recent a agravat situația, lăsând-o fără curent electric în baie și cu perspectiva ca și restul apartamentului să fie afectat dacă problema nu este rezolvată.

Celia Hand s-a confruntat de mai multe ori cu o scurgere din tavan, dar a declarat că incidentul din 8 decembrie a fost cel mai grav de până acum. Femeia în vârstă de 60 de ani, care locuiește singură, a declarat de atunci că a simțit cum o „minge de baschet uriașă de apă" i-a aterizat pe cap, într-un moment devastator care a lăsat-o fără curent în toaletă.

Nu funcționează niciun fel de iluminat în baie și, până când tavanul nu se va usca, nu se pot face reparații. Acum, Celia este nevoită să facă duș pe întuneric, deoarece problema nu a fost încă rezolvată.

Ce s-a întâmplat după ce a cerut ajutorul

Celia crede că este mințită de consiliul de administrație cu privire la volumul de lucrări necesare la proprietate, deoarece se pare că motivul pentru care nu poate face prea multe modificări este casa de deasupra ei, o proprietate cumpărată. Vorbind pentru EdinburghLive, Celia a spus:

„Mă spălam pe mâini în chiuveta din baie și am simțit o picătură pe cap. M-am uitat în sus și deasupra mea era un balon uriaș de apă, sincer, părea că tavanul va cădea.

Când am sunat la Direcția de reparații, mi-au spus că vor trebui să spargă mingea de apă pentru a nu trage în jos tavanul. L-am rugat pe fiul meu să vină imediat și să o spargă, astfel încât să putem prinde apa într-o găleată, iar de atunci se scurge constant. Nu știu ce pot face. Cei de la consiliu spun că nu pot face nimic pentru că proprietatea de deasupra mea este cumpărată, iar când am contactat instalatorii, aceștia spun și ei că nu pot face nimic până când tavanul nu este uscat", a spus ea potrivit Mirror.

Pentru ca reparațiile să poată fi efectuate, vecinul de la etaj ar trebui să oprească apa caldă și să lase tavanul să se usuce, a spus ea. Dar nu doar baia are nevoie de reparații, o siguranță s-a ars la scurt timp după incident, când a fost aprinsă lumina din baie. Celia a adăugat: „Vecinul meu de mai sus ar fi fost anunțat săptămâna trecută de către consiliu să oprească apa, din câte cred eu, pentru ca picurarea să înceteze, dar nu am idee dacă acest lucru s-a întâmplat deja sau nu.

„Consiliul să facă ceva în această privință, asta vrea! Lumina din baie a trebuit să fie luată, iar firele au trebuit să fie înfășurate pentru a nu se uda. Acum câteva săptămâni, când am deschis întrerupătorul pentru a aprinde lumina din baie, toată casa a explodat, așa că a trebuit să lipesc cu bandă adezivă întrerupătorul pentru ca nimeni să nu-l atingă. Electricianul mi-a spus că lumina nu poate fi reaprinsă până când tavanul nu se usucă, așa că în acest moment trebuie să folosesc camera umedă în întuneric total. Nu am mai avut lumină acolo de aproximativ trei săptămâni", povestește ea.

După doar patru săptămâni de locuit în casă, Celia se confrunta cu deranjul din baie. Mutându-se în proprietate în 2021, problema de lungă durată a lăsat urme, iar femeia de 60 de ani își amintește cel mai grav incident dintre toate. Ea a spus: „Nu am mai văzut-o niciodată. Când m-am mutat pentru prima dată în casă, credeam că plouă în baia mea, era atât de rău, însă inundația din 8 decembrie a fost cea mai gravă de până acum, pur și simplu pe baza dimensiunii de baschet a apei care se afla deasupra capului meu. Sincer, am crezut că mă va îneca

„Am fost bolnavă în ultimele două săptămâni de gripă, ceea ce cred că se datorează stresului. A trecut prea mult timp și au trecut luni de zile de când încerc să fac ceva în privința asta. A fost foarte obositor și am impresia că nu se face nimic urgent."

Cllr Jane Meagher, consilier pentru locuințe din cadrul Consiliului orașului Edinburgh, a declarat: „Înțeleg cât de dificil trebuie să fie acest lucru pentru chiriaș și are toată compasiunea mea. Întotdeauna ne străduim să ne asigurăm că locatarii noștri trăiesc în locuințe confortabile, fără probleme. Echipa noastră imobiliară a întâmpinat dificultăți în accesarea apartamentului de deasupra pentru a identifica cauza, însă am fost informată astăzi că se efectuează reparații de urgență și am informat-o pe chiriașă."

