O femeie s-a trezit în timpul nopții fiindcă avea mâncărimi de piele. Când a ajuns la spital medicul i-a pus un diagnostic crunt

O femeie s-a trezit în timpul nopții că are mâncărimi (urticarie) și când a ajuns la spital medicul i-a pus un diagnostic crunt, ce i-a schimbat viața

Aceasta este întâmplarea trăită de Barbara Green în vârstă de 79 de ani din Falls Church, Virginia (Statele Unite ale Americii). În timpul unei nopți, doamna a fost nevoită să se trezească brusc din somn, fiindcă a început să aibă măncârimi puternice de piele (urticarie). Inițial, femeia nu a acordat o importanță prea mare celor întâmplate, dar a decis să meargă totuși la un medic, ca să îi prescrie o cremă calmantă.

După o săptămână, urticaria nu a dispărut și nici nu a părut să răspundă la tratament, motiv pentru care medicul a solicitat imediat un set de analize. După numeroase investigații a ieșit la iveală faptul că doamna avea, de fapt, cancer de pancreas în stadiul 4.

„Aveam mâncărimi mari, ca și când un gândac m-ar fi mușcat. Era foarte neplăcut. Am crezut că medicul o să mă creadă nebună pentru faptul că am venit pentru o problemă atât de mică. Nu am avut niciun indiciu că se întâmplă ceva cu mine. Am crezut că sunt cât se poate de sănătoasă. Toți cei din jur însă erau speriați și înțelegeau cât de periculos este cancerul de pancreas. Eu nici măcar nu știam asta”, a dezvăluit femeia, potrivit thesun.co.uk.

Barbara Green are deja un an și 3 luni de când a primit diagnosticul, primește tratament și pare că se simte bine și că este într-o stare stabilă. Aceasta a ales să își facă publică povestea pentru a trage un semnal de alarmă și pentru a demonstra că, uneori, niște simptome banale nu trebuie ignorate, căci pot ascunde afecțiuni grave.

Cancerul de pancreas este unul dintre cele mai frecvente afecțiuni oncologice și simptomele includ indigestie, dureri de burtă, dureri de spate, schimbări ale scaunului, pierdere inexplicabilă în greutate, pierderea poftei de mâncare, îngălbenirea pielii și a ochilor.