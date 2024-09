O femeie și-a prins soțul că discută cu alte femei pe telefon. Replica bărbatului, formată doar din 5 cuvinte, a bulversat-o

O femeie și-a prins soțul vorbind pe telefon cu alte femei și, când l-a confruntat, bărbatul i-a dat o replică de doar 5 cuvinte, ce au bulversat-o total. Ce a putut să îi spună, fără pic de reținere.

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut o femeie atunci când a descoperit ce făcea soțul ei, în timp ce stătea pe telefonul mobil. Observând că a început să fie tot mai atent la ecranul dispozitivului și că a început să petreacă mai mult timp butonând, doamna a devenit curioasă și nu mică i-a fost surpriza atunci când a constat că partenerul ei discuta cu alte femei, de fapt. Ceea ce a urmat a fost de-a dreptul incredibil. Iată mai jos confesiunea făcută de soția omului:

„Ieri am descoperit că soțul meu vorbește cu alte femei și chiar trimite tot felul de mesaje îndrăznețe și poze explicite prin aplicația de mesagerie. Mi-a venit rău când am descoperit. Capul meu a început să se rotească și chiar nu știu ce să fac. Am crezut că suntem fericiți împreună, dar aparent nu suntem. Nu vreau să îl părăsesc. E lumea mea, dar nu știu cum o să trec peste asta. Sunt atât de confuză. Nu m-am simțit atât de prost în viața mea, nici măcar atunci când fostul iubit m-a înșelat, tocmai fiindcă am crezut despre soțul meu că e acel bărbat care nu mă va trăda niciodată.

Când l-am întrebat de situație, el mi-a zis doar 5 cuvinte: A fost doar o distracție. Mă simt ca un om ratat, se pare că nu am reușit să îl fac pe deplin fericit. Mă simt ca și când mă înșală, nicio altă femeie nu ar trebui să îi vadă părțile intime ale corpului, chiar dacă e prin intermediul unor poze. Mă simt devastată”, a fost confesiunea făcută de femeie pe Reddit, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Așa cum era de așteptat, nu puțini au fost cei care au criticat din plin atitudinea soțului și i-au explicat faptul că așa ceva nu este normal și că soțul ei ar trebui să înceteze cu astfel de gesturi.