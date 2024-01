O fetiță ar fi fost răpită și crescută de maimuțe. Cum a reușit să trăiască 5 ani în pădurea tropicală și cum arată azi

O femeie care susține că a fost răpită și crescută de maimuțe a uimit o lume întreagă atunci când a dezvăluit ce viață a dus.

Aceasta este incredibila poveste de viață a unei femei pe nume Marina Chapman, care a uimit o lume întreagă atunci când a afirmat că a fost răpită și crescută de maimuțe. Azi, aceasta are 73 de ani și o poveste de viață incredibilă.

O femeie susține că a fost un o fetiță răpită și crescută de maimuțe. Dezvăluirile sale sunt complet neașteptate. Ce poveste de viață are

Marina Chapman are 73 de ani și a uimit o lume întreagă atunci când a dezvăluit faptul că atunci când era copil a fost răpită și crescută de maimuțe. Povestea sa de viață a fost spusă în cartea pe care doamna a scris-o și care a atras numeroase critici din punct de vedere al veridicității relatărilor.

Citește și: Tarzan în carne și oase. Cum arată bărbatul care a trăit în junglă timp de 41 de ani

Era în anul 1954 când traficanții de copii ar fi răpit-o pe Marina din Columbia și ar fi aruncat-o într-o pădure tropicală. Apoi, după două zile, copila ar fi văzut un grup de maimuțe capucin și a început astfel să le imite gesturile, totul pentru a supraviețui. Femeia a povestit în rândurile cărții sale că se uita după nuci și diferite fructe și a ajuns chiar să meargă în patru membre și să nu mai comunice prin vorbe, iar în timp acest lucru i-ar fi adus acceptarea în grup din partea primatelor.

„Într-o zi, una dintre maimuțele tinere s-a apropiat, mi-a pus mâna pe umăr și m-a îmbrățișat, mi-a pus mâinile pe față. E cea mai plăcută senzație”, a povestit femeia, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Din povestirile sale rezultă că ar fi stat în pădurea tropicală aproximativ 5 ani, până când a fost găsită de vănâtori.

Citește și: Ce s-a ales de băiatul Mowgli după ce povestea lui a fost mediatizată. Adolescentul era batjocorit de oameni și prefera jungla

„Într-o zi, maimuțele au simțit un pericol. Vânătorii foloseau plase și capcane ca să prindă orice animale își doreau”, a mai povestit doamna, care a zis că vânătorii au găsit-o și au dus-o la un bordel din Cucuta, iar apoi a ajuns să fie un copil al străzii. Apoi, aceasta a reușit să se angajeze drept menajeră și viața ei a început să fie mai bună.

În anii adolescenței, potrivit femeii, ar fi lucrat în Bogota pentru familia la care era angajată și apoi a însoțit-o în Marea Britanie. În 1978, după 6 luni petrecute în Bradford, Marina l-ar fi întâlnit pe John Chapman, de care s-a îndrăgostit. Cei doi s-au căsătorit și au crescut două fiice, pe nume Vanessa și Joanna, care azi au 40 și 43 de ani.

Familia locuiește în prezent în Bradford (Marea Britanie) și femeia susține că adaptarea la noua ei viață n-a fost una ușoară, căci a fost nevoită să învețe din nou tot ceea ce era important în copilărie. Cu toate acestea, potrivit mărturisirilor, unele gesturi sau porniri le-a păstrat (precum modul de-a apuca mâncarea sau pasiunea pentru cățărat în copaci).

Povestea întreagă a fost spusă de femeie într-o carte numită „ The Girl with No Name” (n.r. fata fără nume) și nu puțini au fost cei care au contestat veridicitatea întâmplărilor.