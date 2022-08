O fetiță mânca jeleuri atunci când a dat peste ceva periculos. Ce a descoperit mama copilei în cutie, de fapt

Jeleurile sunt unele dintre cele mai apreciate și îndrăgite dulciuri de către cei mici. Totuși, pentru o copilă de 4 ani, o întâmplare aparent banală s-a transformat într-o situație extrem de periculoasă. Mama a fost cea care a descoperit totul și a povestit detaliile.

O fetiță de 4 ani mânca jeleuri atunci când mama a descoperit ce pericol se ascundea în interior

Cea care a cumpărat cutia de jeleuri a fost chiar Sian Thomas, mama fetiței. A luat-o dintr-un magazin din Newport Road, Cardiff (Țara Galilor), crezând că îi va face copilei sale o bucurie. Totuși, momentele de încântare au fost rapid înlocuite de panică și durere.

Citește și: O femeie și-a cumpărat șase ouă de la supermarket, dar în scurt timp a făcut o descoperire uriașă. Peste ce a dat

Era o zi ca oricare alta atunci când mama a auzit un strigăt de durere în casă. Fetița, care ținea cutia de jeleuri în mână, avea la gură o cantitate semnificativă de sânge și acesta a fost momentul în care femeia a înțeles faptul că ceva s-a întâmplat.

A privit totul cu atenție și a descoperit ce pericol se afla în cutia cu dulciuri,de fapt.

„Fiica mea a mai mâncat și în trecut respectivele jeleuri. Am cumpărat iar o cutie, sigilată, desigur. A mâncat câteva și a fost totul în regulă. Apoi, brusc, am auzit-o țipând și începând să plângă. Am fugit imediat să văd despre ce este vorba și am descoperit firul metalic din interiorul jeleului. S-a tăiat în gură și sângera mult. Prima mea reacție a fost s-o ajut imediat, m-am temut să nu fi făcut o rană serioasă. Tăietura nu a fost mare, dar era totuși vizibilă. Cu greu am reușit s-o calmez pe fetiță. Acum nu prea mai vrea să mănânce dulciuri, îi e teamă că se va răni din nou. Vreau să avertizez părinții, ca să știe”, a mărturisit femeia, potrivit celor de la dailystar.co.uk.

Citește și: O femeie a cumpărat banane și a descoperit că au miezul negru roșiatic. Ce sunt „venele” din interior și ce trebuie să faci

Sian Thomas, mama în vârstă de 37 de ani a copilei, spune că a dorit să tragă un semnal de alarmă, în dorința de-a avertiza părinții să fie cât mai atenți dacă au cumpărat respectivele jeleuri. Femeia a mărturisit faptul că nu vrea ca și alți copii să treacă prin experiența fiicei sale, mai ales că ar putea să se rănească mult mai rău. Ulterior, aceasta i-a contactat pe cei de la firma producătoare și nu a durat mult până ce aceștia au anunțat că vor face o anchetă pentru a stabili ce s-a întâmplat, de fapt.

Dunajska Streda – FCSB ▶ Meciul se vede în AntenaPLAY, pe canalul Antena 1, miercuri, 3 august, de la ora 21.30