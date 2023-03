Un bărbat a supraviețuit 31 de zile în jungla amazoniană doar cu viermi și propria urină. Cum a fost găsit

Jhonatan Acosta, în vârstă de 30 de ani, din Bolivia, a povestit cum s-a pierdut în Amazon și a fost nevoit să mănânce viermi, insecte, să își adune apă în cizme și să își consume inclusiv propria urină pentru a rămâne în viață, potrivit mirror.co.uk.

Acesta a mai adăugat că a trebuit să se lupte și cu mistreții, care l-au lăsat fără una dintre cizme în timpul unui atac.

🔶 #NTVInforma│ Después de estar desaparecido 31 días, encuentran con vida a Jhonatan Acosta Abuid que se perdió en el monte del municipio de Baures, Beni.

Periodista: Alberto Pérez

Video: Juan de Dios - Taxi Noticias#RedUnoDigital https://t.co/UyKL4TOvSC pic.twitter.com/cmYz7MUPCd — Red Uno De Bolivia HD (@RedUnoTv) February 26, 2023

Povestea incredibilă a bărbatului care a supraviețuit 31 de zile în jungla amazoniană doar cu insecte și propria urină

Jhonatan Acosta a relatat că s-a rătăcit într-o zonă muntoasă de lângă Baures, în Bolivia, în timp ce se afla la vânătoare cu prietenii și a fost găsit o lună mai târziu de echipajele de salvare. El a mai adăugat că a mers în jur de 40 de kilometri pe jos în căutarea civilizației, dar a descoperit, curând, că se învârtea în cerc.

În plus, se spune despre el că a slăbit până la 17 kilograme și și-a dislocat glezna în timpul perioadei în care a fost dat dispărut. Dacă se confirmă toate aceste lucrur, ar însemna că Jhonatan Acosta ar fi unul dintre cei mai longevivi supraviețuitori ai junglei amazoniene, rămas singur, potrivit sursei citate.

El a declarat că abilitățile pe care le-a învățat în timpul serviciului militar și vizionarea unor documentare la televizor l-au ajutat să rămână în viață:

„Scopul meu a fost să ajung la râu, pentru că în primele zece zile mi-am băut propria urină și nu am găsit apă sau fructe (...) Cred că am leșinat de câteva ori. Din disperare, am mâncat viermi, plante, ciuperci și tot ce am putut găsi care să nu mă otrăvească... Când ești flămând, totul are gust bun.”, a mărturisit acesta, citat de sursa menționată mai sus.

Bărbatul este recunoscător că a primit o „a doua șansă” și spune că nu va merge prea curând la vânătoare

Bărbatul a fost dat dispărut de familia sa la sfârșitul lunii ianuarie, potrivit Libertatea. El plecase într-o excursie la vânătoare cu patru prieteni în pădurea amazoniană, dar s-a despărțit de grupul său pe 25 ianuarie.

Imediat după ce s-a constatat dispariția, a fost lansată o operațiune de căutare pentru a-l găsi. Dar odată cu trecerea săptămânilor, prietenii și familia își pierdeau, treptat, speranța că îl vor mai găsi în viață.

O lună mai târziu, în timpul căutărilor, unul din bărbații din echipajul de salvare l-a auzit strigând. Acesta a povestit că atunci când l-a găsit și i-a făcut baie, picioarele lui arătau îngrozitor. Mai mult, cei patru salvatori au povestit că bolivianul arăta așa de rău, încât le-a fost frică să se aproprie de el.

Jhonatan Acosta a mărturisit că va renunța, pentru o vreme, la vânătoare și îi mulțumește lui Dumnezeu că i-a oferit o „a doua șansă”.

