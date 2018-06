O profesoară de 53 de ani, relație interzisă un elev de 15 ani. Mesajul şocant trimis de femeie după ce adolescentul a blocat-o pe Facebook

Neștiute sunt căile iubirii sau cel puțin asta demonstrează o relație interzisă între o profesoară de 53 de ani și un elev de 15 ani din Marea Britanie. Cei doi s-au iubit cu patos, până când adolescentul a decis să rupă legătura bolnăvicioasă.

Deborah Lowe, profesoară din Manchester, este acuzată că a avut relații intime cu unul dintre elevii săi, un minor, atât acasă, cât şi la şcoală.

La un moment dat, băiatul a blocat-o pe rețelele de socializare, iar profesoara i-a trimis un mesaj pe o vedere de-a dreptul șocant. Vederea, care a fost găsită de mama băiatului, o arată pe femeie întinsă în iarbă, purtând o fustă scurtă și care lasă să se vadă lenjeria intimă.



Pe spate era următorul mesaj: „Asta sunt eu, după ce am aflat că m-ai blocat. Sunt terminată. M-ai blocat și nu știu ce am făcut. Cu cine să mai fiu acum o amantă? Niciodată nu te-aș fi supărat, rănit sau nu te-aș fi făcut nefericit. Așa că te rog să-mi spui ce am făcut. Este de vină posteriorul meu bătrân și mare? Este ziua mea și sunt atât de tristă” , a scris femeia.

Profesoara a fost pusă acum sub acuzare și exclusă din profesorat.