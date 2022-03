O tânără a ieșit la întâlnire și a comandat ceva de băut. Când a văzut ce și-a luat, bărbatul a ales să „fugă”. Care e motivul

O tânără a povestit că a cunoscut un bărbat pe internet și, în scurt timp, a acceptat să iasă la o întâlnire cu el. Cei doi s-au distrat și, fiindcă totul părea să meargă de minune, aceasta a decis să își comande o băutură. Totuși, acest gest aparent banal l-a pus pe „fugă” pe tânăr și, ulterior, el i-a dat un mesaj neașteptat femeii pe care o plăcea.

Când a văzut ce băutură și-a comandat o tânără la întâlnirea cu el, un bărbat a decis să „fugă”, deși o plăcea mult

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut o femeie în urmă cu ceva timp. Aceasta și-a făcut curaj și a dezvăluit totul în detaliu pe celebrul site Reddit, unde oamenii își povestesc experiențele de viață.

Tânăra a dezvăluit, alegând să își păstreze anonimatul, faptul că bărbatul a convins-o să iasă la o întâlnire cu el, ba chiar a provocat-o să stea până la ore târzii și să „țină pasul cu el și cu energia lui imensă pentru petreceri și distracție”. Lucrurile păreau să meargă de minune, cei doi s-au distrat și bărbatul chiar a recunoscut faptul că o place destul de mult. Văzând că urmează să mai stea în oraș, tânăra și-a comandat o băutură.

Totuși, ceva mai târziu, acesta i-a dezvăluit faptul că totul a fost un test și că el „nu iese și nu preferă femeile care beau alcool, motiv pentru care aștepta de la ea să pună piciorul în prag și să refuze băutura oferită de el”.

„Am băut mai mult decât beau în mod obișnuit fiindcă mi-a tot propus să bem, am crezut că ne distrăm, dar am fost șocată să descopăr că am fost mințită. A trecut ceva timp de atunci și încă sunt bântuită de cele întâmplate”, a zis tânăra pe Reddit, potrivit celor de la mirror.co.uk.

După ce și-a spus povestea, mulți internauți au reacționat imediat și au criticat gestul tânărului care nu a fost sincer.

„Să mergi la o întâlnire nu ar trebui să fie un test, ci un lucru plăcut și distractiv”, au fost de părere o parte dintre cei care au aflat povestea.

