O tânără a mers să-și facă un control la ochi, iar la 12 ore se afla pe masa de operație. Ce au descoperit medicii

O femeie care credea că are nevoie de ochelari de vedere a avut parte de momente înfricoșătoare când un optician a suspectat o tumoare pe creier, iar medicii au trimis-o la o intervenție chirurgicală de urgență 12 ore mai târziu, spunând că dacă ar întârziat o zi, ar fi murit, potrivit Daily Mail.

Ellie Musgrove, din Manchester, a început să se confrunte cu dureri puternice de cap și de gât după ce a împlinit 21 de ani, în ianuarie 2022. La scurt timp, a început să aibă probleme cu vederea. Și-a sunat medicul de familie și i s-au prescris prin telefon antibiotice pentru o infecție a urechii, dar simptomele nu s-au ameliorat, ceea ce a determinat-o să se programeze la opticieni.

Crezând că are nevoie de ochelari, Ellie a fost la optiian împreună cu tatăl ei, Mike, 54 de ani, la 20 martie 2022, înainte de a fi transportată de urgență la Salford Royal Hospital, Greater Manchester, după ce opticianul a observat o umflătură a nervului optic.

Doar 12 ore mai târziu, tânăra a fost supusă unei operații de urgență pe creier pentru a drena excesul de lichid din jurul creierului, înainte de a fi supusă unui RMN în ziua următoare, care a dezvăluit că avea o tumoare pe creier care a provocat boala Addison - o afecțiune neobișnuită care apare atunci când organismul nu produce suficient de mulți hormoni.

Ellie va trebui acum să ia tratament pe viață pentru a gestiona această afecțiune neobișnuită, dar este recunoscătoare că a mers la optician la timp, având în vedee că medicii i-au spus că încă o zi fără intervenție chirurgicală ar fi putut fi fatală.

„Știam că durerile mele de cap nu erau din cauza mahmurelii, deoarece mi-am sărbătorit ziua de naștere cu o masă liniștită în familie, nimic nebunesc. Nu am mai avut dureri de cap înainte, dar acestea au fost îngrozitoare. Am crezut că am dormit prost, ceea ce mă făcea să mă doară gâtul. Viața mea a fost dată peste cap, dar ar fi putut fi mult mai rău - îmi tot amintesc asta. Mă bucur că m-am dus la optician. Sunt recunoscătoare opticianului și medicilor pentru că mi-au salvat viața”, a declarant tânăra.

Simptomele lui Ellie au început imediat după ce a împlinit 21 de ani, pe 5 ianuarie 2022, când a avut dureri de cap severe și cu dureri de gât.

„Aveam, de asemenea, vedere încețoșată și aveam momente în care vedeam dublu, sau doar pete negre. Durerile mele de cap și de gât păreau să fie mai puternice dimineața și seara, dar erau în continuare resimțite pe parcursul zilei.

„Medicul meu de familie a suspectat că aș fi avut o infecție la ureche și mi-a prescris antibiotice, dar simptomele mele nu s-au ameliorat. Am decis să-mi fac o programare la opticianul meu de la Specsavers.'

„La vremea respectivă, Ellie a făcut o programare atunci când nu reușea să rezolve problema durerilor severe de cap și gât și a tulburărilor de vedere. Am observat umflarea nervilor optici de la ambii ochi și acest lucru, împreună cu simptomele lui Ellie, a indicat că ceva nu era în regulă. Era necesară o intervenție medicală urgentă, așa că am trimis-o imediat pe Ellie la spital”, a declarat opticianul.

După numeroase scanări și teste în acea zi, Ellie a fost transferată cu ambulanța la departamentul de neurologie.

Din fericire, tânăra a putut fi salvată.

