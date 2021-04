O tânără a născut un bebeluș gigant de aproape 6 kilograme! Ce s-a întâmplat cu femeia după sarcină

Aceasta este incredibila poveste a unei tinere din Oxfordshire, Marea Britanie. Femeia a fost mai mult decât fericită atunci când a aflat că este însărcinată și a așteptat cu sufletul la gură ziua cea mare.

Lunile au început să treacă și, în al treilea trimestru, la un control de rutină, doctorii au observat faptul că fătul depășise de mult standardele de greutate și lungime.

Practic, la 32 de săptămâni, bebelușul din pântece era comparabil cu unul de 36 de săptămâni. Acesta a fost momentul în care medicii au ajuns la concluzia că femeia este însărcinată cu gemeni, deși la ecografie se vede și se aude doar un singur făt. Aceștia au fost induși practic în eroare de măsurătorile sarcinii.

Timpul a trecut și fericiții părinți au așteptat cu sufletul la gură să treacă timpul și să se împlinească termenul. Doar că acesta a fost momentul în care au început să apară surprizele!

Două săptămâni au trecut peste data așteptată a nașterii și abia apoi doctorii au decis că a venit timpul să îi inducă tinerei Amber Cumberland travaliul. După 24 de ore de chin, copilul a fost adus pe lume prin intermediul unei operații de cezariană, din cauza complicațiilor ce au apărut pe parcurs. A fost nevoie de trei persoane pentru a scoate bebelușul din burta mamei.

Surpriza a fost mare atunci când doctorii și-au dat seama că nu este vorba despre o sarcină gemelară, ci despre o fetiță de aproximativ 6 kilograme! Bebelușul gigant a măsurat la naștere 5.890 grame, cam cât un nou născut de 3-4 luni! Vestea s-a răspândit rapid și toată lumea din maternitate a venit să vadă bebelușul cu pricina și să-l fotografieze, chiar și câteva asistente medicale rămase special după program.

Amber Cumberland a explicat faptul că a încercat absolut tot ce i-a stat în putință pentru a-și induce travaliul mai devreme.

„Am fost atât de disperată să nasc, am încercat absolut totul. Am mâncat zilnic câte jumătate de kilogram de ananas, am folosit uleiuri esențiale și săruri de baie, am recurs chiar și la acupunctură. Dar nimic nu a funcționat. Burta mea s-a făcut atât de mare încât m-am ales cu extrem de multe vergeturi. Dacă mă mișcam prea repede riscam ca pielea mea să se crape și să sângereze. Cu greu au reușit medicii să îmi identifice mușchii, în ziua operației de cezariană”, a dezvăluit tânăra, potrivit celor de la Metro.co.uk.