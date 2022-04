O tânără se pregătea de nuntă atunci când a descoperit ce „secret” ascundea logodnicul său în calculator

Chiar cu câteva luni înainte de nuntă, o femeie a descoperit în calculatorul iubitului său un detaliu atât de deranjant încât a decis să anuleze evenimentul. Când au aflat despre ce „secret” era vorba, mulți i-au dat dreptate celei care urma să devină mireasă.

O femeie se pregătea de nuntă atunci când a descoperit ce „secret” ascundea logodnicul său în calculator

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut o tânără, chiar cu câteva luni înainte de nuntă. Invitațiile la petrecere erau deja trimise și multe dintre detaliile organizatorice erau puse la punct atunci când femeia în vârstă de 25 de ani a descoperit un „secret” atât de deranjant despre bărbatul visurilor sale încât a decis să anuleze nunta.

Maria a ales să își dezvăluie povestea în cadrul unui clip video publicat pe TikTok. În scurt timp, postarea a adunat mai bine de opt sute de mii de vizualizări și sute de reacții din partea internauților, care l-au criticat pe bărbatul care a putut face un asemenea gest.

„Imaginați-vă cum este să mai fie trei luni până la nunta visurilor tale, invitațiile să fie deja trimise și tu, într-o zi obișnuită de joi, să descoperi că logodnicul tău are ascuns în calculator un fișier în care există poze cu surorile tale și cu colegele lui de muncă”, a dezvăluit Maria, potrivit celor de la thesun.co.uk.

Ulterior, tânăra a explicat faptul că bărbatul o ajuta să aplice pentru un loc de muncă atunci când „secretul” său a ieșit la iveală.

„Calculatorul meu nu mergea, așa că s-a oferit să îmi descarce el CV-ul în calculatorul său. Atunci când a căutat prin fișiere am făcut descoperirea. Mi-a recunoscut faptul că are obiceiul de-a se holba la poze cu surorile mele și cu alte femei, imaginându-și cum arată dezbrăcate. A spus că face asta din cauza plictiselii și fiindcă asta îi face plăcere să facă în timpul serviciului. A recunoscut că descarcă poze cu surorile mele și că are fantezii cu ele”, a fost dezvăluirea complet neașteptată făcută de femeie.

Numeroase persoane care au aflat povestea au reacționat imediat, criticând gestul logodnicului și spunându-i că a luat o decizie bune atunci când a anulat nunta. Mulți au fost de părere că, în cazul în care ar fi trecut peste acest „secret”, cu siguranță după un timp de la nuntă s-ar fi ajuns la divorț și la probleme mai mari.

