O tânără stătea la masă cu familia atunci când un strâin s-a apropiat de ea și i-a dat o veste total neașteptată. Ce i-a spus

Shauna Wilson se afla la un restaurant împreună cu familia ei atunci când ceva complet neașteptat i s-a întâmplat. Tânăra a dezvăluit cum un străin s-a apropiat de masa ei și ceea ce a urmat pare desprins dintr-un film.

S-a întâmplat în Manchester, un oraș cunoscut din Marea Britanie. După ce a terminat serviciul, Shauna Wilson și-a invitat familia în oraș, pentru a aniversa împlinirea vârstei de 21 de ani.

Tânăra stătea la masă cu rudele sale. La un moment dat, în mod complet neașteptat, străinul care stătea la masa de alături s-a apropiat de masa ei și, uitându-se la balonul de lângă tânără, a întrebat cine este sărbătoritul.

„Mi-a văzut balonul și a întrebat a cui este ziua de naștere. I-am zis că e ziua mea și l-am întrebat amuzată dacă nu vrea să-mi ureze la mulți ani. Am glumit și apoi el a dispărut. După câteva minute s-a întors și mi-a spus că a plătit întreaga notă de plată. Mi-a urat la mulți ani, mi-a zis să am o zi bună și a fugit. Am încercat să fug după el, dar a dispărut efectiv, s-a întâmplat totul atât de repede.

Îmi doresc să fi avut șansa să-i fi mulțumit. Ce om minunat! Pentru mine, acesta a fost cel mai generos și bun gest pe care l-a făcut cineva față de mine. Îmi pare atât de rău că nu am apucat să-i mulțumesc. Eu și familia mea am rămas fără cuvinte. Cu siguranță aniversarea mea o să fie una de neuitat și o să fiu mereu recunoscătoare”, a dezvăluit tânăra, potrivit celor de la dailymail.co.uk.

Ulterior, Shauna Wilson a făcut publică întâmplarea și povestea sa a ajuns virală pe internet, făcând rapid înconjurul lumii și stârnind numeroase reacții în rândul internauților, care au lăudat din plin gestul străinului care a venit la masa ei. Tânăra a încercat astfel să îl găsească pe bărbatul care a făcut un asemenea gest pentru ea, dar nu se știe dacă a și reușit.

