O femeie se afla în avion atunci când un străin i-a dat un bilet cu un mesaj neașteptat. A izbucnit în lacrimi când l-a citit

Lindsay Mains trecea printr-un moment extrem de greu și a decis să își viziteze familia. Ea, soțul și fiica lor s-au urcat în avion și, la un moment dat, atunci când copila a avut un moment de furie, un străin s-a apropiat de ei și i-a dat femeii un bilet.

Când a văzut mesajul scris pe hârtie, aceasta a izbucnit în lacrimi. A pozat biletul primit ca să își spună povestea pe internet și oameni din întreaga lume au reacționat imediat.

O femeie care se afla în avion a primit un bilet cu un mesaj complet neașteptat de la un străin

Lindsay Mains își pierduse recent fiica în vârstă de doar doi ani din cauza unei forme de cancer la sânge. La câteva luni după tragicul moment, femeia a decis să ia avionul și să își viziteze familia. Totuși, la un moment dat, chiar în timpul zborului, ceva complet neașteptat s-a întâmplat.

Olive, fiica cea mare a cuplului, a avut un moment de furie în timpul zborului cu avionul și acesta a fost momentul în care femeia și soțul său au sperat că oamenii care se aflau atunci în avion nu vor reacționa negativ. Așa cum au putut mai bine, părinții au încercat s-o liniștească pe fiica lor, simțindu-se stânjeniți de cele întâmplate.

Când copila s-a mai liniștit, un străin din avion s-a apropiat de femeie și i-a dat un bilet. Când a privit hârtia, aceasta a descoperit un mesaj complet neașteptat, ce a făcut-o să izbucnească în lacrimi.

„Numele meu e Richard. Am patru copii și pot spune că voi, ca părinți, faceți o treabă minunată. Răbdare și bunătate, de asta are nevoie lumea. Doar am simțit nevoia să vă spun asta. Dumnezeu să vă binecuvânteze. RJ”, a scris pasagerul din avion pe bilet, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Lindsay Mains a fost extrem de emoționată și a decis să pozeze biletul primit și să dezvăluie cele întâmplate pe internet, pentru a lăuda gestul bărbatului.

„Uneori e nevoie să ne amintim că există bunătate în lume. După ce ne-am pierdut fiica cea mică în iulie am decis să luăm avionul ca să mergem să ne vizităm familia. Am plecat la drum cu un puternic sentiment de apăsare sufletească. Știam că vor exista tantrumuri, dar am încercat pe cât posibil s-o ajutăm pe fiica noastră cea mare să depășească mai ușor momentele de furie specifice vârstei. Având în vedere cele întâmplate, am decis că sentimentele ei sunt mai importante decât ceea ce cred străinii din avion despre noi. Totuși, m-am pregătit pentru priviri urâte și comentarii. Totuși, un străin pe nume Richard s-a apropiat de noi și mi-a dat un bilet care m-a făcut să plâng și mi-a schimbat toată ziua. Alegeți să fiți un Richard în această lume plină de oameni neînțelegători și furioși, fiindcă nu știți mereu prin ce trece o persoană”, a mărturisit femeia.

Întâmplarea a devenit virală și a impresionat numeroase persoane din întreaga lume, care au lăudat din plin gestul bărbatului din avion.

