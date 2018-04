Oana Sârbu, Dana din „Liceeni”, despre fiul lui Ştefan Bănică: „Îmi aminteşte de tatălui lui, seamănă cu el!”

După 32 de ani de la filmarea „Liceenilor”, unul dintre cele mai iubite filme din cinematografia românească, prietenia între protagoniști mai dăinuie și astăzi.

Așa tată, așa fiu! Ea ar putea fi nora lui Ștefan Bănică! Ștefănel, fiul său, nu se mai ascunde! Iubire ca în „Liceeni”, nu alta!

Generații întregi au suspinat când i-au văzut sarutandu-se prima dată pe Dana și pe Mihai din „Liceenii”, interpretați de Ștefan Bănică Jr și Oana Sârbu. În spatele reflectoarelor, însă, relația dintre cei doi nu era una de dragoste, ci de prietenie strânsă, la fel cum este și astăzi.

“Cu echipa din „Liceenii“ nu m am acomodat de la început. Eram mai retrasă, iar Ştefan cu Mihai Constantin erau mai miştocari, erau fii de actori foarte cunoscuţi. Făcuseră un fel de gaşcă. Cesonia Postelnicu era de a lor, fiind mai jovială, era prietenă oficială a lui Ştefan pe vremea aceea. Eu eram considerată un pic mai sălbatică. Târziu ne am împrietenit şi m am apropiat de ei”, a declarat actrița pentru Historia.

Oana Sârbu a devenit prietenă la cataramă în timp cu juratul „X Factor” și îl cunoaște foarte bine și pe Radu, fiul acestuia.Radu este adolescent, este la liceu şi ar vrea să devină actor. Oana Sârbu, colega şi prietena tatălui său, îl apreciază şi spune că tânărul a moștenit talentul din familie.

„Din câte am auzit, am înţeles că vrea să se facă actor şi atunci să urmeze cariera tatălui lui. M-aş bucura foarte mult. Ce să spun, l-aş încuraja. Îmi plac fotografiile lui, este un băiat superb, îl moşteneşte pe tatălui lui, seamănă cu el şi îmi aminteşte de „Liceenii”, sincer. (…) Eu cred că tatăl lui îl sfătuieşte cu cele mai bune lucruri, nu sunt eu în măsură să îi dau sugestii lui Radu, decât dacă mi le cere”, a declarat Oana Sârbu, într-un interviu acordat Revistei „Viva!”.

Radu Ştefan Bănică are 16 ani, cochetează cu actoria și seamănă perfect cu tatăl său, cu excepția culorii ochilor, azurii, pe care i-a moștenit de la bunică.La primul bal din viaţa sa deja a reuşit să cucerească scena, a primit premiul de Mister Boboc.