Pare că Dumnezeu a pictat cu pensula! Imagini INCREDIBILE care arată natura transformată sub puterea toamnei

Odată cu sosirea toamnei, nopțile răcoroase încep să se instaleze, soarele domol se ascunde după nori și păsările își părăsesc casele plecâd în căutarea unor ținuturi primitoare lăsând natura să-și termine ciclul.

Ceea ce marchează trecerea la de la vară la toamnă este Echinocțiul de toamnă. Ziua este egală cu noaptea, iar aceasta din urmă va continua să crească până la solstițiul de iarnă. În acest interval, se trece la ora de iarnă.

Echinocțiul de toamnă nu se produce în fiecare an la aceeași dată, iar explicația este aceea că anul calendaristic nu este egal cu cel tropic. Anul tropic (cunoscut si sub denumirea de an solar) este timpul de care Soarele are nevoie pentru a se întoarce în aceași poziție în ciclul anotimpurilor, văzut de pe Pământ.

Toamna este un anotimp magic, în care poți observa puterea incredibilă a naturii de a transforma tot în jurul ei. Spectacolul incredbil de culori vibrante este unic și irepetabil.

Iată câteva imagini care prezintă SPLENDOAREA naturii înainte și după venirea toamnei!

Litoralul Hitachi, Japonia

Țara Galilor de Nord

Gapstow Bridge, New York, SUA

Capitol Creek Valley

CITEȘTE ȘI: Echinocțiul de toamnă 2019. Când se termină oficial vara și cum ne influențează acest fenomen

Grand Island East Channel Lighthouse, Michigan, USA

Arțar japonez

Lacul Pădurii În Polonia

Sursa: Auxx.Me