Pixie Lott a suferit un accident vestimentar pe care nu a mai putut să-l mascheze. Cum a reacționat

Recent, ea s-a pus fără să vrea în această situație și a povestit totul internauților. Potrivit spuselor ei, Pixie Lott s-a rușinat foarte tare după ce pantalonii ei s-au rupt din cauza formelor generoase.

Îmbrăcată într-o pereche de bluji și o jachetă crop, Pixie Lott s-a hotărât să iasă în oraș, la scurt timp după ce autoritățile britanice au decis să ridice lockdown-ul.

Dar, odată cu redescoperirea libertății, Pixie a avut surpriza să observe că unele dintre hainele ei, cumpărate înainte de pandemie, nu-i mai vin. Ea a explicat că era pe punctul de a ieși cu prietenii înainte ca perechea de blugi pe care o îmbrăcase să se rupă.

”Lockdown-ul mi-a priit. Mi-am pus jeanșii preferații pentru a îmi întâlni prietenii la o terasă, când am observat ruptura”, a afirmat ea pe Instagram, la descrierea unei fotografii.

Bineînțeles, artista nu a rezistat și a urcat imaginea cu blugii sfârtecați pe contul său, lucru care i-a amuzat pe fani.

Cine este Pixie Lott

Pixie Lott s-a născut la data de 12 ianuarie 1991 și este cântăreață-compozitoare. Single-ul ei de debut, "Mama Do (Uh Oh, Uh Oh)" a fost lansat pe 8 iunie 2009 și a ajuns pe primul loc în Marea Britanie pe 14 iunie 2009.

Conform Billboard.com ea este prima cântăreață solo care a debutat pe primul loc în UK Singles Chart (cu piesa Mamma Do) fără să fie lansată de un reality show de talente.

Lott și-a dorit de mică să ajungă în acest punct. Ea a fost susținută de familia ei, cu care a locuit în Essex. Chiar mama ei i-a pus porecla „Pixie” pentru că era „un copil mic și drăgălaș” ce semăna cu o zână.

După ce a început să cânte în școala-biserică, Lott a mers la „Italia Conti Associates Saturday school” din Chislehurst de la 5 ani, apoi familia ei s-a mutat în Essex, unde a primit o bursă de studiu la școala Italia Conti Academy of Theatre Arts.

În timpul acestei școli ea a apărut în muzicalul Chitty Chitty Bang Bang din London Palladium și în Celebrate the Sound of Music a BBC One ca Louisa von Trapp. La 14 ani făcea parte din corul lui Roger Waters în opera Ça Ira.

