POVESTEA ȘOCANTĂ a femeii care NU PUTEA SĂ SLĂBEASCĂ. Când au văzut-o medicii, au OPERAT-O DE URGENȚĂ

Kayla Rahn, din Alabama, Statele Unite, nu putea să înțeleagă ce se întâmpla cu corpul ei. Timp de un an, femeia a observat cum lua în greutate, fără să poată face nimic să oprească procesul. Nici o dietă nu dădea vreun semn că ar funcționa. Kilogramele în plus nu erau singura problemă cu care se confrunta: femeia era copleșită de dureri abdominale îngrozitoare.

„Nu mă puteam duce nici măcăr până la mașina parcată în fața casei. Durerile îmi tăiau respirația. În același timp, vedeam cum abdomenul meu se mărea și nu înțelegeam de ce. Ajunsese atât de mare încât am fost întrebată dacă sunt însărcinată cu gemeni”.

În luna mai, Kayla a primit răspunsurile pe care le căuta cu disperare. După ce a fost dusă de mama ei la camera de gardă a spitalului din oraș, medicii i-au dat tinerei de 30 ani un diagnostic șocant: avea un chist imens format pe un ovar.

„Îmi amintesc că am izbucnit în lacrimi când i-am spus mamei ce am și că medicii mă vor ajuta”.

Tânăra a intrat în sala de operații la nici 24 de ore de când se internase. Medicii care i-au extirpat chistul ovarian au spus că a fost cea mai mare tumoră pe care au operat-o până atunci, cântărind 25 de kilograme.

„Eram convinsă că problema mea era legată de greutate. Nu am bănuit nici o clipă că ar fi putut fi un chist. La câteva zile după operație, când am început să mă mișc cât de cât, m-am dus la șifonier și am probat toate hainele de care nu mă mai atinsesem de un an de zile. A fost minunat să văd că mă încăpeau toate din nou!”