Povestea uluitoare a gemenelor separate și vândute la naștere, reunite printr-un clip de pe TikTok. Cum s-au regăsit, după 19 ani

Două surori gemene care au fost separate la naștere și vândute s-au reunit la aproape 20 de ani distanță prin intermediul rețelelor sociale. Deși au dus vieți complet diferitele, un anumit detaliu le-a făcut să își pună semne de întrebare.

Amy şi Ano, două surori gemene care au fost separate la naștere s-au reunit aproape două deceni mai târziu, printr-o metodă inedită. Povestea gemenelor este pe cât de incredibilă, atât de dureroasă pentru că, la doar câteva zile de viață, acestea au fost vândute, după ce au fost luate de lângă mama lor biologică.

Totul a început în noiembrie 2021, când Ano Sartania, în vârstă de 21 de ani, a primit de la o prietenă un videoclip de pe TikTok în care apărea o tânără care îi semăna izbitor, doar că avea părul vopsit albastru, relatează nypost.com.

Prietena ei i-a trimis imaginile pentru a o întreba de ce și-a colorat părul, însă Ano i-a răspus, șocată de asemenea de asemănare, că nu este ea în videoclip.

Gemenele separate la naștere au dus vieți asemănătoare, dar nu au știut că sunt surori. Cum a decurs prima lor întâlnire

Cu speranța că va obține mai multe informații despre misterioasa ei „sosie”, fata a postat videoclipul într-un grup de Facebook, creat pentru astfel de situații. Desigur, rugăciunile tinerei care locuia atunci în Giorgia nu au rămas fără răspuns, iar o prietenă de-ale surorii ei a contactat-o.

Într-un final, cele două au reușit să ia legătura prin telefon și după ce au început să își împărtășescă detalii din viețile lor, și-au dat seama că sunt surori gemene, de fapt.

Gemenele înstrăinate și-au dat apoi întâlnire, pe podul Rustaveli din capitala Georgiei, Tbilisi. „Fiecare ființă umană are un miros propriu”, a mărturisit Ano, în timp ce își amintea de prima lor întâlnire. „Când am îmbrățișat-o, am simțit un sentiment de familiaritate. Apoi vocea, parcă aș fi știut deja ce voce avea”.

„Era ca şi când mă uitam în oglindă, aceeaşi faţă, aceeaşi voce. Eu sunt ea şi ea este eu", a spus Amy, cealaltă soră.

Reuniunea a marcat punctul culminant al unei povești uluitoare care a început în urmă cu 19 ani, pe 20 iunie 2002, când mama lor biologică, Aza Shoni, a născut două fete într-un mic sat numit Kirtskhi.

Din cauza unor complicații la naștere, mama lor a intrat în comă. Între timp, soțul ei, Gocha Gakharia, cu care avea deja trei copii, era convins că gemenele nu sunt ale lui și a ales să le vândă ilegal unor familiilor care locuiesc în diferite părți ale Georgiei.

Drept urmare, Ano a ajuns să locuiască la Tbilisi, în timp ce Amy a fost crescut la aproximativ 160 de mile depărtare în Zugdidi, un oraș din vestul Georgiei - fiecare trăindu-și propria viață.

Cu toate acestea, gemenele separate la naștere au avut o mulțime de asemănări încă din copilărie. Ambele au înceut să facă dansuri de mici, iar la vârsta de 11 ani, ambele surori au concurat la același concurs de dans în orașul Tako, unde unii spectatori au observat asemănarea ciudată, dar nimeni nu le-a pus pe cele două față în față.

Gemenele separate la naștere și reunite de un clip pe TikTok sunt acum de nedespărțit. Ce relație au cu părinții lor

Viețile lor au continuat pe traiectorii diferite – până la fericita lor reuniune care a avut loc la peste 10 ani de când s-au intersectat la concursul de talente. În plus, în ciuda separării lor fizice, Ano spune că a avut adesea viziuni ciudate, despre care, acum crede că, de fapt, era celebra conexiune telekinetică dintre gemeni.

„Întotdeauna am avut sentimentul că cineva mă urmărește oriunde mergeam. În fiecare noapte visam o fetiță, îmbrăcată în negru, care îmi punea întrebări despre rutina mea zilnică”, a spus ea.

În prezent, surorile gemene sunt de nedespărțit și postează frecvent imagini cu ele făcând diverse activități împreună sau purtând ținute asortate.

Într-o postare recentă, gemenele s-au fotografiat purtând jachete de motocicletă asortate și având aceeași tunsoare, în Leipzig, Germania, orașul în care locuiește mama lor biologică. Tinerele au călătorit acolo pentru a filma un film despre viața lor, potrivit infirmațiilor.

În timp ce gemenele erau extrem de încântate de întâlnirea lor, ele au refuzat să-și cunoască tatăl, a cărui legătură biologică a fost confirmată printr-un test ADN. „Acum vrea o relație cu noi”, a declarat Ano. „Dar asta nu se va întâmpla niciodată”.