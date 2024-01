Previziunile clarvăzătoarei Carmen Harra pentru anul 2024, un an karmic: „Suntem nepregătiți pentru ce vine!”

Previziunile anului 2024, an karmic, cu cifra 8. Carmen Harra anunță posibilitățile anului în care tocmai am intrat.

Carmen Harra ne spune că anul 2024 este un an karmic, având cifra 8 și în zodiacul chinezesc fiind anul Dragonului. Referitor la aceste specificații, clarvăzătoarea face o comparație cu un alt an din istoria umanității cu aceleași elemente, mai exact anul 1952, care a fost marcat de multe evenimente, inclusiv nașterea lui Vladimir Putin, un lider puternic și de temut al lumii. Anul 2024 este karmic și duce la repetarea unor evenimente care s-au mai petrecut și în anul 1952, punând accent pe sincronicitățile din lume, pe karmă care vine să curețe foarte mult în lume.

Anul 2024 este și un an despre putere personală, un an al abundenței pe de altă parte și un an în care oamenii pot reuși lucruri nebănuite. Este anul marilor schimbări!

Citește și: Carmen Harra, peviziuni dure pentru anul 2024: „O să fie un nou lider în Rusia!". Dezvăluiri despre ce a vizualizat clarvăzătoarea

Previziunile anului 2024. Carmen Harra: „Sincronicitățile lumii sunt vizibile în anii karmici”

„Anul 2024, din punct de vedere climatoric, este zguduitor. Atenție la cutremure, mă întorc în 1952, cel mai mare cutremur s-a întâmplat atunci în California. Fac o referire la repetarea unui element care s-a întâmplat atunci, care vine înapoi cu aceeași magnitudine în 2024, vine înapoi pe teritoriile unde cutremurele s-au mai produs. Anul 2024 prezintă un pericol pentru zona Vrancei, deci fiți atenți și la aspectul ăsta.

Sincronicitățile lumii sunt vizibile în anii karmici. Nu este o coincidență, este o sincronicitate universală, anul ‘52 și 2024. În viață este totul despre a ști cum să răspunzi la ceea ce urmează să ți se întâmple. Problema începuturilor războaielor din lume este în Orientul Mijlociu, acolo s-au născut primele războaie și acolo e pericolul cel mai mare de ceva care să aibă o explozie”, a spus ea în emisiunea lui Adrian Artene.

„Ne întoarcem, în ultima sută și ceva de ani și noi nu am mai avut decât odată configurații de genul ăsta. Dacă înțelegem conceptu karmei, înseamnă elemente care s-au produs în 1952, când a fost tot așa, un an karmic și a fost anul Dragonului. Se pot reedita într-o altă formă pe parcursul lui 2024. Să ne amintim ce a fost în 1952: s- născut Vladimir Putin, în 1952 prințesa Elisabeta, a devenit regina Angliei, tot în 1952 am creat prima bombă cu hidrogen, republicanii i-au învins pe democrați. Iată, 1952, cel mai mare cutremur a avut loc în California. Deci la ce mă refer? Ce putem să vedem pe parcursul acestui an? Putem să vedem mari schimbări politice. 40 de țări, 40 de țări importante schimbă președinția și începe cu ce? Cu Rusia. Iată: Vladimir Putin, 1952, iată schimbarea și căderea lui Vladimir Putin, nașterea în 1952, căderea în 2024.

Anul ăsta ne surprinde cu tot ce nu credem. O să vedeți la alegerile din România că tot ce credeți că pare să se întâmple este, de fapt, total contrazis de an în sine, de puterea anului care vine și din toate alegerile și tot ce ați… toți care credeți că vin să conducă, până la urmă, niciunul dintre ei nu ajunge președinte. Deci, iată surprizele anului”, a spus ea.

Binecunoscuta clarvăzătoare aduce în discuție cele mai importante subiecte ale anului, printre acestea, desigur, numărându-se răspunsul la întrebarea „Cine va fi Președintele României”, a spus ea.

Citește și: Carmen Harra prezice când se va căsători Anamaria Prodan din nou. Anunț uluitor pentru sexy-impresară

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Ce a văzut Carmen Harra despre România până la sfârșitul anului 2023. Transformări majore: “O nouă monedă unică internațională”